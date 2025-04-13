Создатели Arma и DayZ анонсировали игру Everwind в духе Minecraft

Создатели Arma и DayZ из Bohemia Interactive и Enjoy Studio представили Everwind — кооперативную игру, смешивающую выживание, RPG и песочницу в духе Minecraft. Точной даты релиза пока нет.
В Everwind вы с друзьями строите базу на летающем острове-корабле, исследуете процедурно генерируемый мир, сражаетесь с врагами и ищете сокровища. Полностью разрушаемое окружение позволяет крушить и создавать всё, что захотите. Геймплейный тизер показал сражения, полёты и строительство — всё от первого лица, с упором на свободу и кооператив. Разработчики обещают, что ядро игры будет готово с самого старта, а обновления добавят врагов, острова и даже фермерство.
Игра называлась Skyverse, но сменила название из-за споров о торговой марке, но это не помешало ей привлечь внимание. Everwind может стать новым хитом для любителей посражаться и покопаться в ресурсах вместе с друзьями.
Почему все разрабы думают, что если делать игру в стиле майнкрафта, значит графон обязательно должен быть таким же убогим как в майнкрафте? 2025 год на дворе! Неужели нельзя сделать игру в этом стиле хотя бы с намёком на графонистость?
Более менее в плане графона Enshrounded нормальная. Точнее так - графон там хорош, но воксели периодически ограничивают восприятие.
так проще. глянь 7 дней они досихпор где в альфе или бете а другие такие же с терпимой графикой и полностью разрушаемым миром и не 2 рецептами и биомами
а я чет cubeworld вижу