Создатели Arma и DayZ анонсировали игру Everwind в духе Minecraft

Создатели Arma и DayZ из Bohemia Interactive и Enjoy Studio представили Everwind — кооперативную игру, смешивающую выживание, RPG и песочницу в духе Minecraft. Точной даты релиза пока нет.

В Everwind вы с друзьями строите базу на летающем острове-корабле, исследуете процедурно генерируемый мир, сражаетесь с врагами и ищете сокровища. Полностью разрушаемое окружение позволяет крушить и создавать всё, что захотите. Геймплейный тизер показал сражения, полёты и строительство — всё от первого лица, с упором на свободу и кооператив. Разработчики обещают, что ядро игры будет готово с самого старта, а обновления добавят врагов, острова и даже фермерство.

Игра называлась Skyverse, но сменила название из-за споров о торговой марке, но это не помешало ей привлечь внимание. Everwind может стать новым хитом для любителей посражаться и покопаться в ресурсах вместе с друзьями.