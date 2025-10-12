В Steam стала доступна демоверсия Everwind, выживания с летающими кораблями

Студия Enjoy Studio S.A. и издательство Bohemia Interactive выпустили в Steam бесплатную демоверсию приключенческой ролевой игры с элементами выживания Everwind. Игрокам предлагается в одиночку или в кооперативе до четырех человек отправиться в путешествие по парящим в небе островам.

В пробной версии можно опробовать ключевые механики игры: построить базу на собственном летающем корабле, собирать ресурсы, создавать предметы, осваивать магию и сразиться с боссом. Разработчики отмечают, что демоверсия не ограничена по времени, хотя ее прохождение занимает около двух часов. Весь достигнутый прогресс не будет перенесен в полную версию игры, которая позже выйдет в раннем доступе. Сама демоверсия представляет собой лишь часть будущего контента и знакомит с основами Everwind.

Первые игроки в Steam оставили смешанные отзывы. Пользователи отмечают интересный концепт с передвижной базой и потенциал проекта. Однако многие столкнулись с техническими проблемами, в частности с плохой оптимизацией и просадками частоты кадров.