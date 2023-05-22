Everywhere 2023 г.
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Бывший руководитель GTA говорит, что Everywhere "самый амбициозный проект, над которым я когда-либо работал"

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Бывший руководитель GTA говорит, что Everywhere может стать его самой амбициозной игрой на сегодняшний день.

Журнал Edge недавно побеседовал с ведущим разработчиком Everywhere Лесли Бензисом о его новой игре. Учитывая, что Бензис профессионально занимается созданием игр уже 26 лет, можно подумать, что он видел и делал все, но он говорит, что Everywhere - "вероятно, самый амбициозный проект, над которым я когда-либо работал".

"Нам повезло, что мы уже давно делаем отличные игры", - добавляет Бензис, говоря об остальной команде разработчиков Build A Rocket Boy. Однако Бензис был на переднем крае современных лет GTA, занимая ключевые позиции в разработке, начиная с GTA 3 и заканчивая GTA 5.

Бензис также возглавлял такие игры, как LA Noire и Red Dead Redemption. Имея за плечами огромный опыт работы в Rockstar Games, известной во всем мире своими амбициями, Бензис не преуменьшает масштабы и размах Everywhere по сравнению со своими прошлыми работами.

Еще в марте Build A Rocket Boy сообщил, что Everywhere не является игрой на блокчейне, несмотря на постоянные домыслы об обратном. Бензис, со своей стороны, тогда же сообщил, что разработчик отказался от включения в Everywhere столь ненавистных NFT, просто потому, что игра в них не нуждается.

Позже, в том же месяце, Build A Rocket Boy представила MindsEye, приключенческую игру, действие которой происходит внутри Everywhere. Новая игра предназначена для размещения созданных игроками творений, и эта, в частности, выглядит впечатляюще, и, вероятно, многие люди хотели бы, чтобы GTA 6 выглядела именно так, когда она в конечном итоге выйдет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Так нравиться когда разработчики хвалят свои игры(которые только делаются). Они бы хвалили и три в ряд, что это игра года, такой игры мир не видовал. Был ли хоть один разраб что бы во время как игры делается, говорил что шляпу сделали, а не игру.

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Indigo Night

Одно дело, когда это говорят ноунеймы, выпуская 2д парашу. Другое дело, когда это говорит чел работавший над ГТА5 и РДР. Понимать разницу нужно.

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