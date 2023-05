Бывший руководитель GTA говорит, что Everywhere "самый амбициозный проект, над которым я когда-либо работал" ©

Бывший руководитель GTA говорит, что Everywhere может стать его самой амбициозной игрой на сегодняшний день.



Журнал Edge недавно побеседовал с ведущим разработчиком Everywhere Лесли Бензисом о его новой игре. Учитывая, что Бензис профессионально занимается созданием игр уже 26 лет, можно подумать, что он видел и делал все, но он говорит, что Everywhere - "вероятно, самый амбициозный проект, над которым я когда-либо работал".



"Нам повезло, что мы уже давно делаем отличные игры", - добавляет Бензис, говоря об остальной команде разработчиков Build A Rocket Boy. Однако Бензис был на переднем крае современных лет GTA, занимая ключевые позиции в разработке, начиная с GTA 3 и заканчивая GTA 5.



Бензис также возглавлял такие игры, как LA Noire и Red Dead Redemption. Имея за плечами огромный опыт работы в Rockstar Games, известной во всем мире своими амбициями, Бензис не преуменьшает масштабы и размах Everywhere по сравнению со своими прошлыми работами.



Еще в марте Build A Rocket Boy сообщил, что Everywhere не является игрой на блокчейне, несмотря на постоянные домыслы об обратном. Бензис, со своей стороны, тогда же сообщил, что разработчик отказался от включения в Everywhere столь ненавистных NFT, просто потому, что игра в них не нуждается.



Позже, в том же месяце, Build A Rocket Boy представила MindsEye, приключенческую игру, действие которой происходит внутри Everywhere. Новая игра предназначена для размещения созданных игроками творений, и эта, в частности, выглядит впечатляюще, и, вероятно, многие люди хотели бы, чтобы GTA 6 выглядела именно так, когда она в конечном итоге выйдет.