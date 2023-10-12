Утечка: На следующей неделе в EGS пройдет раздача The Evil Within

В сети уже появилась информация о том, какую игру геймеры смогут бесплатно получить в Epic Games Store на следующей неделе. Речь идет о предстоящей акции, которая запланирована на период с 19 по 26 октября.
По данным сайта dealabs, в течение этого временного интервала игроки смогут загрузить популярный AAA-хоррор на выживание под названием The Evil Within, выпущенный в 2014 году. Проект был разработан японской студией Tango Gameworks, а его издателем является Bethesda Softworks и вероятно, что раздача не будет доступна для россиян.
Откройте для себя тревожную вселенную, пытаясь спастись от коварного замысла, который может существовать только в самых страшных условиях. Вы столкнетесь с отвратительными существами и испытаете невероятный страх, усиленный эффектами и анимацией, которые стали возможны благодаря модифицированной версии движка id Tech 5.
Пропатченная версия с нормальной производительностью и дополнительными настройками только в магазе майкрософт, а в стим и эгс кривое дерьмо.
Если что без VPN игру не взять
Если что, она на торренте много лет подряд лежит бесплатно, не благодари!