Утечка: На следующей неделе в EGS пройдет раздача The Evil Within

Новая игра от создателя Resident Evil Синдзи Миками, ранее известная под кодовым названием Project Zwei. Разработчики называют The Evil Within "идеальной смесью хоррора и экшена", но делиться подробностями пока не спешат. «Моя команда и я лично полностью погружены в разработку новой игры», – говорит Миками-сан. Издатель, в свою очередь, сотрудничеством с японской студией очень довольна. Tango Gameworks, как известно, является собственностью ZeniMax Asia, а это значит, что The Evil Within является внутренним проектом Bethesda.