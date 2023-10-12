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об игре
The Evil Within 13.10.2014
8.4 2 413 оценок

Утечка: На следующей неделе в EGS пройдет раздача The Evil Within

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butcher69
Новости

В сети уже появилась информация о том, какую игру геймеры смогут бесплатно получить в Epic Games Store на следующей неделе. Речь идет о предстоящей акции, которая запланирована на период с 19 по 26 октября.

По данным сайта dealabs, в течение этого временного интервала игроки смогут загрузить популярный AAA-хоррор на выживание под названием The Evil Within, выпущенный в 2014 году. Проект был разработан японской студией Tango Gameworks, а его издателем является Bethesda Softworks и вероятно, что раздача не будет доступна для россиян.

Откройте для себя тревожную вселенную, пытаясь спастись от коварного замысла, который может существовать только в самых страшных условиях. Вы столкнетесь с отвратительными существами и испытаете невероятный страх, усиленный эффектами и анимацией, которые стали возможны благодаря модифицированной версии движка id Tech 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Laicus

Пропатченная версия с нормальной производительностью и дополнительными настройками только в магазе майкрософт, а в стим и эгс кривое дерьмо.

0
Ely Maze

Если что без VPN игру не взять

-1
neeXXXT

Если что, она на торренте много лет подряд лежит бесплатно, не благодари!

-1