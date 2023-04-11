Работа серверов Evolve будет полностью прекращена 6 июля 2023 года

Издательство 2K выпустило обновленную информацию о том, что серверы асимметричного соревновательного шутера от первого Evolve будет полностью закрыт 6 июля 2023 года.
Удивительно видеть, как игра, которую большинство из нас считало умершей пять лет назад, внезапно вновь обрела жизнь благодаря постоянной поддержке своих поклонников. Но хорошие настроения не могут длиться вечно, и в конце концов 2K Support объявила окончательный срок выхода игры.
Начиная с 5 июня 2023 года мы сокращаем поддержку Evolve и начинаем процесс закрытия серверов.
В течение месяца, с 5 июня по 6 июля, мультиплеер Stage 2 будет отключен, но вы по-прежнему сможете участвовать в многопользовательской игре Peer to Peer. 6 июля 2023 года мы окончательно отключим серверы Evolve, и игра больше не будет доступна.
Мы очень ценим поддержку и энтузиазм сообщества Evolve в течение последних нескольких месяцев, но пришло время посвятить наши ресурсы другим проектам.
В итоге у игроков останутся только одиночные матчи в оффлайне, наполненные ботами. Возможно, когда-нибудь фанаты найдут решение для частного сервера, чтобы снова выйти в онлайн, но на данный момент похоже, что 6 июля станет окончательным финалом для на удивление долгоживущей Evolve.
Back 4 blood следующая?
Жаль конечно, но итог был очевиден изначально, жалко конечно что они под общий ажиотаж от включения p2p соединения не анонсировали ребут или вторую часть.
Но пусть спит спокойно, хорошая игра была.
Хм. Это сервера ещё долго проработали.
Для всех кто хочет играть в Evolve - найдите проект Evolve Reunired 2.0, у них есть свой дискорд канал. Но для того чтобы поиграть - нужна стимовская версия Evolve (не важно, Stage 2 или Legacy)
Я ее даже ни разу не запускал.
Классная игра была.. со своей задумкой. На моей памяти подобных игр не было.
Игра про один режим - "классная" задумка.
Таких игр было полно, только в них это был лишь один из многочисленных режимов.
Вообще-то, эволв первая игра в своем роде, показывающая адекватный ассиметричный геймплей. Это прородитель таких игр как DBD и пятница 13
"а уже 6 июля последует закрытие доступа к игре через пиринговую сеть и постоянное закрытие серверов."
И зачем так по свинки поступать? Пусть кто хочет, играет хоть своей компанией.