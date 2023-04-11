Работа серверов Evolve будет полностью прекращена 6 июля 2023 года ©

Издательство 2K выпустило обновленную информацию о том, что серверы асимметричного соревновательного шутера от первого Evolve будет полностью закрыт 6 июля 2023 года.

Удивительно видеть, как игра, которую большинство из нас считало умершей пять лет назад, внезапно вновь обрела жизнь благодаря постоянной поддержке своих поклонников. Но хорошие настроения не могут длиться вечно, и в конце концов 2K Support объявила окончательный срок выхода игры.

Начиная с 5 июня 2023 года мы сокращаем поддержку Evolve и начинаем процесс закрытия серверов.



В течение месяца, с 5 июня по 6 июля, мультиплеер Stage 2 будет отключен, но вы по-прежнему сможете участвовать в многопользовательской игре Peer to Peer. 6 июля 2023 года мы окончательно отключим серверы Evolve, и игра больше не будет доступна.



Мы очень ценим поддержку и энтузиазм сообщества Evolve в течение последних нескольких месяцев, но пришло время посвятить наши ресурсы другим проектам.

В итоге у игроков останутся только одиночные матчи в оффлайне, наполненные ботами. Возможно, когда-нибудь фанаты найдут решение для частного сервера, чтобы снова выйти в онлайн, но на данный момент похоже, что 6 июля станет окончательным финалом для на удивление долгоживущей Evolve.