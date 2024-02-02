Первая публичная демо-версия сюжетного стелс-экшена EVOTINCTION выйдет 5 февраля на ПК

Издатель Astrolabe Games и разработчик Spikewave Games выпустят первую публичную демо-версию сюжетного стелс-экшена EVOTINCTION для ПК в Steam в рамках Steam Next Fest: 5 февраля 2024 года, объявили компании. EVOTINCTION находится в разработке для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (Steam).

В ближайшем будущем в удаленном исследовательском центре под названием HERE система искусственного интеллекта, контролирующая этот объект, была заражена вирусом под названием RED, а затем вышла из строя и начала атаковать людей. Доктор Лю решает самостоятельно проникнуть в это затерянное учреждение, чтобы встретиться с искусственным интеллектом, раскрыть правду и спасти человечество.