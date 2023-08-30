Экшен-платформер Exception о спасении вашего ПК от вирусов стал бесплатным в Steam ©

Независимая команда разработчиков Traxmaster Software решила сделать приятный сюрприз для всех пользователей цифрового магазина Steam. Теперь любой желающий может бесплатно добавить в свою библиотеку их дебютный проект — экшен-платформер Exception. Игра вышла в 2019 году и получила положительные оценки от критиков, а также была тепло встречена игроками.

Игра получила на Metacritic 71 балл из 100, что говорит о высоком качестве платформера. Критикам понравился экшен и испытания, которые дарят новые ощущения на каждом уровне. Exception был также хорошо оценён обычными игроками. Проект в Steam имеет 100% положительных отзывов, хотя их и не так много.

Exception представляет собой классический двухмерный платформер, где разработчики уделили особое внимание динамичному экшену и ярким визуальным эффектам. На фоне других похожих проектов игра выделяется необычным сеттингом. В Exception игроки выступают в роли компьютерного процесса, который решил в одиночку встать на защиту ПК от опасного вируса.