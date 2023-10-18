Гибрид RTS/FPS Executive Assault 2 вышел из раннего доступа Steam ©

Executive Assault 2, инновационный гибрид стратегии в реальном времени и шутера от первого лица, сегодня покинул орбиту раннего доступа Steam после пяти лет тщательной разработки, добавив новые функции и улучшения на основе отзывов преданного сообщества Executive Assault. Игра, продолжение инди-жемчужины 2015 года, впервые появилась в Steam в 2018 году и была разработана индивидуальным инди-разработчиком Робом Хескетом.

Время, когда Executive Assault 2 находилась в раннем доступе, было лидером в жанре: за годы, прошедшие с тех пор, как они были вдохновлены сочетанием перестрелок от первого лица и стратегии в реальном времени (RTS) в стиле Executive Assault 2, появилось несколько игр. Опыт Executive Assault 2 остается особенным, и дополнения во время его пребывания в раннем доступе включают совершенно новые фракции, мощное оружие и необычные визуальные эффекты, когда игроки сражаются в дальних уголках космоса в качестве генерального директора своей галактики. корпорация.

Взяв на себя роль генерального директора и военного командира, игроки должны создать огромный флот звездолетов и собрать армию войск в борьбе за корпоративное господство по всей галактике. Крайне важно исследовать новые и более сложные технологии, чтобы идти в ногу со своими конкурентами, иначе игроки могут столкнуться с враждебным поглощением. Те, кто хочет покинуть зал заседаний, могут остаться в гуще битвы в роли экзетрона, действие которого происходит в многофункциональном шутере от первого лица.

Вторжение на базы астероидов, захват аванпостов и пилотирование механизмов в бой — это лишь некоторые методы, которые руководители могут использовать, чтобы обеспечить себе место на вершине как в PvP, так и в PvE-режимах. Бои в Executive Assault 2 — это больше, чем просто стычки кораблей. Вторгайтесь на другие космические станции в поисках жизненно важных ресурсов или не проявляйте милосердия, просто предав их забвению. Переключение между точками обзора дает безграничный контроль над тем, как руководители хотят играть, в сочетании с набором настроек, позволяющим использовать уникальные логотипы корпораций, названия подразделений и продуктов.