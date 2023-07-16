Гибрид RTS и FPS Executive Assault 2 покидает ранний доступ после 5 лет разработки ©

Executive Assault 2 — это гибрид стратегии в реальном времени и FPS, в которой вы строите свой космический корабль в режиме Top Down и защищаете его в режиме от первого лица. После пяти ktn разработки игра выйдет из раннего доступа Steam в октябре 2023 года.

Executive Assault 2, созданный независимым инди-разработчиком Робертом Хескетом, представляет гениальным космонавтам галактический Дикий Запад, который нужно исследовать, завоевывать и контролировать, путешествуя по сложной паутине соперничающих корпораций, борющихся за технологии и богатство.

В течение пяти лет, проведенных в раннем доступе, установив стандарт для слияния космических боев и стратегического игрового процесса, Executive Assault 2 использует лучшие элементы перестрелки от первого лица и стратегии в реальном времени (RTS), объединяя их, чтобы предложить волнующее приключение в Глубины истерзанного войной космоса. Как генеральный директор, создайте внушительный собственный флот, прежде чем взять на себя роль тактического командира и участвовать в ожесточенных перестрелках по всей галактике, чтобы получить прибыль и победить своих соперников.

В режиме RTS руководители должны тратить время (и ресурсы) на выращивание ресурсов, захват аванпостов и укрепление своей базы. Продавайте товары, чтобы стимулировать экономику, направляйте все это драгоценное космическое золото на новые конструкции боевых роботов и улучшайте оборону базы, чтобы превратить ее в грозную крепость. Командовать армией роботов и военных кораблей — это хорошо, но противоборствующие корпорации стремятся остановить ваше межгалактическое господство любыми необходимыми средствами, будь то игра в одиночку или эпические многопользовательские онлайн-завоевания космоса.

Предпочитаете быть ботинками на земле и участвовать во всех действиях? Плавно переключитесь в режим FPS и окунитесь в маниакальную природу боев в космосе. Возьмите на себя роль пехотинца в гуще событий или дайте волю своему внутреннему Стрелку, управляя звездным истребителем, выполняя дерзкие бочки и акробатические маневры. Продолжайте обострять ситуацию, захватывайте вражеские аванпосты, управляйте крупными кораблями и сражайтесь с базами на астероидах с помощью танков и роботов в режиме Executron только для FPS.