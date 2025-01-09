Хоррор The Exit 8 добрался до Xbox Series

Хоррор-симулятор ходьбы The Exit 8 стал доступен для Xbox Series в Microsoft Store, объявили издатель PLAYISM и разработчик KOTAKE CREATE.

The Exit 8 — это короткий, но приятный симулятор ходьбы, вдохновленный японскими подземными ходами, пороговыми пространствами и подсобными помещениями.

Версия для ПК достигла более 500 000 загрузок по всему миру, а ее игровой процесс с обнаружением аномалий значительно повлиял на жанр, фактически создав новый поджанр.

Не пропустите ни одной аномалии. Если вы найдете аномалии, немедленно возвращайтесь. Если вы не найдете аномалии, не возвращайтесь. Чтобы выйти из Выхода 8. Вы оказались в ловушке в бесконечном подземном проходе. Внимательно осмотрите свое окружение, чтобы добраться до «Выхода 8».

The Exit 8 впервые вышла на ПК в Steam 29 ноября 2023 года, затем на Switch 17 апреля 2024 года, а также на PlayStation 5 и PlayStation 4 8 августа 2024 года. Эти версии в общей сложности достигли более 1,4 миллиона загрузок по всему миру.