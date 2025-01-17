Новый плейтест экстракшен-шутера Exoborne запланировано на 12 февраля

Студия-разработчик Exoborne анонсировала старт следующего плейтеста игры, который пройдет с 12 по 17 февраля в Steam. В новом трейлере показаны свежие геймплейные кадры и уникальные механики проекта.

Плейтест пройдет без NDA, что означает, что игроки смогут свободно делиться видео, стримами и впечатлениями. Для участия нужно зарегистрироваться на странице Exoborne в Steam, но стоит поспешить, так как количество мест ограничено.

Exoborne представляет собой тактический шутер с открытым миром, действие которого разворачивается в условиях суровой природы. Игрокам предлагается настраивать мощные экзокопья для получения стратегического преимущества, сражаясь с врагами и преодолевая опасности, создаваемые экстремальными погодными условиями.