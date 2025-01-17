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Exoborne 2025 г.
Экшен, Шутер, Тактика, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
4.6 11 оценок

Новый плейтест экстракшен-шутера Exoborne запланировано на 12 февраля

butcher69
Новости

Студия-разработчик Exoborne анонсировала старт следующего плейтеста игры, который пройдет с 12 по 17 февраля в Steam. В новом трейлере показаны свежие геймплейные кадры и уникальные механики проекта.

Плейтест пройдет без NDA, что означает, что игроки смогут свободно делиться видео, стримами и впечатлениями. Для участия нужно зарегистрироваться на странице Exoborne в Steam, но стоит поспешить, так как количество мест ограничено.

Exoborne представляет собой тактический шутер с открытым миром, действие которого разворачивается в условиях суровой природы. Игрокам предлагается настраивать мощные экзокопья для получения стратегического преимущества, сражаясь с врагами и преодолевая опасности, создаваемые экстремальными погодными условиями.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
desant1488

Вот вроде неплохо....но что-то не то...не тянет в такое играть вообще.

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