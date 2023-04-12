Анонсирован почти новый гоночный симулятор ExoCross от iRacing ©

iRacing совместно с Orontes Games анонсировали футуристический гоночный симулятор под названием ExoCross. Как оказалось, данный проект является не совсем “свежим”, так как это ребрендинг с крупным обновлением для DRAG: Outer Zones, находящимся уже почти три года в раннем доступе на площадке Steam.

Сами же разработчики называют это “эволюцией” игры, так как для перехода в ExoCross компания Orontes пополнилась новыми специалистами в области дизайна, движка, геймплейных особенностей и работы с искусственным интеллектом. Также вместе с выходом масштабного обновления осенью 2023 года игра попадет в консольные цифровые маркеты для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

ExoCross – это футуристический гоночный симулятор по бездорожью с реалистичной физикой и разрушаемостью, где игроки смогут участвовать в одиночных и многопользовательских состязаниях на необычных внедорожниках, похожих на багги. Вместе с переходом из DRAG: Outer Zones в ExoCross проект получит новые дизайнерские решения, режимы и серьезно переработанный геймплей. К слову, в ExoCross будет и локальный мультиплеер в виде сплит-скрина.