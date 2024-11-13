Авторы ролевого экшена Exodus с Мэттью Макконахи раскрыли новые детали

Команда студии Archetype Entertainment поделилась новыми подробностями ролевого экшена Exodus. Творческий директор Джеймс Олен и исполнительный продюсер Чад Робертсон объявили, что в игре будет вид от третьего лица.

По словам создателей, разные команды разработчиков отличаются подходом к индивидуальности главных героев. Одни студии позволяют геймерам вживаться в образы персонажей, представляя себя кем угодно, другие предлагают управлять уже сформированной личностью. Олен сравнил это с играми студии Bioware, в которой раньше работал. Exodus будет больше близка не к Dragon Age с ее свободой кастомизации, а к Mass Effect, в которой в центре повествования всегда стоит капитан Шепард.

Как разработчики рассказывали ранее, в игре будет такое явление, как растяжение времени. За один день межзвездного путешествия на родине героя могут пройти десятки лет. Некоторые из решений, принятых игроком, приведут к эффекту домино: последствия будут неожиданными, даже если геймер поступит, на его взгляд, правильно.

По словам Робертсона, растяжение времени не будет влиять на оружие и снаряжение главного героя. Исходя из логики, можно предположить, что экипировка Джуна должна устареть, когда он возвращается в миры, в которых не был много лет. Но артефакты и технологии, встреченные им по пути, позволят адаптироваться к окружению и не выглядеть пережитком прошлого на фоне других миров.

Сюжет Exodus не будет напрямую связан с книгой известного писателя-фантаста Питера Гамильтона «Исход: Двигатель Архимеда», которая вышла в сентябре 2024 года и основана на вселенной будущей игры. Но между двумя произведениями все же будут параллели. Например, у главного героя романа — Финна — и Джуна Аслана найдется нечто общее, что разработчики пока не раскрывают.

Exodus выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но точные сроки релиза команда пока не называет.