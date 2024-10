В трейлере экшена Exodus от авторов Mass Effect показали боевых медведей

Студия Archetype Entertainment, состоящая из бывших сотрудников Bioware, опубликовала новый трейлер ролевого экшена Exodus. В нем показали новых существ, которые встретятся геймерам.



Пробужденные Медведи на заре освоения космоса людьми выполняли благородную миссию: доставляли медицинские припасы в отдаленные колонии, которые были расположены на планетах с самыми суровыми условиями в Кластере. Спустя много лет их косолапых используют по большей части как солдат — штурмовиков, медиков и прочих.

Ранее команда показала существ под названием Мара-Яма, которые раньше выглядели иначе, но затем превратились в монстров. Чудища охотятся за случайными жертвами, питаясь их разумом и воспоминаниями.



Exodus выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но дата релиза пока не известна. Проект создают бывшие сотрудники BioWare, Naughty Dog, Electronic Arts, 343 Industries и других студий. За сценарий отвечает Дрю Карпишин (первые две Mass Effect), а возглавляет разработку Джеймс Олен (Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins).