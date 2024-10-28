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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.4 165 оценок

В трейлере экшена Exodus от авторов Mass Effect показали боевых медведей

Simple Jack
Новости

Студия Archetype Entertainment, состоящая из бывших сотрудников Bioware, опубликовала новый трейлер ролевого экшена Exodus. В нем показали новых существ, которые встретятся геймерам.

Пробужденные Медведи на заре освоения космоса людьми выполняли благородную миссию: доставляли медицинские припасы в отдаленные колонии, которые были расположены на планетах с самыми суровыми условиями в Кластере. Спустя много лет их косолапых используют по большей части как солдат — штурмовиков, медиков и прочих.

Ранее команда показала существ под названием Мара-Яма, которые раньше выглядели иначе, но затем превратились в монстров. Чудища охотятся за случайными жертвами, питаясь их разумом и воспоминаниями.

Exodus выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но дата релиза пока не известна. Проект создают бывшие сотрудники BioWare, Naughty Dog, Electronic Arts, 343 Industries и других студий. За сценарий отвечает Дрю Карпишин (первые две Mass Effect), а возглавляет разработку Джеймс Олен (Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins).

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-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AT_Sagor

В смысле показали? Это же плавающие картинки с закадровым голосом — всё в лучших традициях дишманских роликов.

3
r23dom

еще и нейронка, игра еще больше стала вызывать у меня подозрения

2
DrAgon_steel

Медведи с водкой и балалайками?

0
Navigor506

От концепт-артов перешли к движущимся картинкам. За целый год лишь трейлеры без единого кадра самой игры, концепт-арты и вот это. Релиза, как я понимаю, в ближайшие десять лет ждать не стоит.

0
nikvik jm

Всё кандидат в Игры Года!

-1
shurasick876

Наши слоны!

-1
shurasick876

ГОООООООООООООООЛ!

-1
Xndr DeKoz
-1
Vurdalak

Медведей можно будет трахать?

-2