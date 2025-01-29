Космическая песочница Exogate Initiative получает версию 1.0

Полная версия Exogate Initiative наконец-то вышла, стройте и управляйте первой миссией человечества во вселенной, создайте обширный объект под землей, наберите разнообразную группу специалистов со всего мира и исследуйте таинственные новые миры.

Exogate Initiative — игра в жанре менеджмент-стратегия, действие которой разворачивается в мире, напоминающем вселенную Stargate, хотя официально она с ней не связана. Игроку предстоит взять на себя руководство подземной базой, отвечающей за контроль над экзовратами — уникальным сооружением, позволяющим путешествовать на другие планеты.

Как лидеру инициативы Exogate, вам необходимо будет построить и обустроить военную базу, состоящую из множества различных помещений, нанять квалифицированный персонал и сформировать смелую команду исследователей, готовую отправиться в захватывающее путешествие по неизведанным мирам, полным опасностей. Игроки смогут взаимодействовать с инопланетными существами, исследовать новые технологии и налаживать отношения с различными фракциями.

3 новые фракции, с которыми теперь можно сражаться, торговать или формировать альянсы.

4 новых условия победы

Новые настройки сложности

5 новых видов оборудования

Множество улучшений качества жизни и балансировки

Достижения Steam

Сохранения из текущей публичной версии (0.9.1) или более ранней версии не будут совместимы с v1.0. Вы можете переключиться на «ветку Beta» для версии, которую вы использовали, из настроек игры Steam, если вы хотите продолжить свое текущее сохранение.

Ранний доступ начался в апреле 2023 года, и Exogate Initiative успела получить в основном положительные отзывы в Steam. Сейчас игра доступна только на английском, французском и немецком языках.