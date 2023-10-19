Для многопользовательского экшена Exoprimal вышло крупное контентное обновление ©

Игра Exoprimal от Capcom вступила во второй сезон, а обновление Title Update 2 добавило в игру новый Survival Pass и новый контент. Оно включает в себя коллаборацию с Street Fighter 6 и скины Exosuit, напоминающие Гайла, Чунь Ли и Рю. Ознакомьтесь с видеороликом разработчиков ниже, в котором Такаюки Накаяма (Takayuki Nakayama), директор файтинга, рассказывает более подробную информацию.

Среди других новых материалов - новая карта Ocean Platform и новая финальная миссия Escape. Кроме того, в игре появились два новых класса - Edge Strike, позволяющий разворачивать двойные клинки для разрушительной атаки, и Drone, позволяющий подчинить себе динозавра. Игроки также могут приобрести новые модули, такие как Anti-Swarm и Magnum.

Тем, кто жаждет более жестких сражений с боссами в Savage Gauntlet, стоит успокоиться: в игре появился Дурбан, антагонист по сюжету. В ближайшие месяцы их станет больше. Наконец, из военных сундуков игроки смогут получить новые эмодзи, скины для экзокостюмов, скины для оружия, деколи, брелоки, печати и многое другое.