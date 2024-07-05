Контентная поддержка многопользовательского шутера с динозаврами Exoprimal завершится 11 июля

Контентная поддержка Exoprimal от Capcom длилась чуть меньше года. Даже после бесчисленных попыток, включая сотрудничество с другими франшизами компании, результатов просто не было, и игра отныне не будет получать новых обновлений.
Следующий сезон, который выйдет 11 июля, станет четвертым и последним сезоном игры. Это не значит, что она перестанет работать. Просто больше обновлений с новым контентом в ней не будет, но в негё все равно можно будет играть. Ознакомьтесь с заявлением Capcom ниже:
«Спасибо, что играете в Exoprimal. С выходом обновления №4 весь запланированный сезонный контент для Exoprimal завершен», — пишет разработчик в официальном заявлении. «После 4-го сезона, который заканчивается 11 июля, вернется 1-й сезон. С этого момента новый сезон будет начинаться первого числа каждого месяца. Кроме того, сезонные абонементы 1–3 снова поступят в продажу. Это позволит игрокам получать предметы всех сезонов. Все игровые режимы по-прежнему будут доступны для игры. Сюда входит основной режим «Выживание», а также контент для эндгейма, такой как Wild Gauntlet и Time Loop Rebellion. Независимо от того, играете ли вы в одиночку или с несколькими другими игроками, боты (экзоистребители, управляемые ИИ) по-прежнему будут добавлены, чтобы вы могли в полной мере насладиться историей и дойти до финала».
Exoprimal доступен для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.
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