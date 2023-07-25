В футуристический экшен Exoprimal сыграло более одного миллиона игроков ©

Компания Capcom объявила о том, что многопользовательская игра Exoprimal с момента своего запуска в начале этого месяца, 14 июля 2023 года, достигла отметки в один миллион игроков. Стоит подчеркнуть, что речь идет не о проданных копиях, так как Game Pass, несомненно, сыграл огромную роль в этой цифре.

В честь этого события команда также объявила, что "бесплатный скин Skywave будет включен в обновление игры 16 августа". Кроме того, они "упорно работают над улучшением игры на основе отзывов игроков".

Что касается контента после запуска, то 28 июля 2023 года в 1-м сезоне появится режим Savage Gauntlet, в котором "команды из пяти игроков будут проходить PvE-миссии в конце игры, которые сменяют друг друга еженедельно и могут быть переиграны для получения более высоких рейтингов и наград".

17 августа 2023 года выйдет первое крупное обновление игры, в котором будет представлено 10 альфа-вариантов экзокостюмов, включающих в себя различные виды оружия, позволяющие менять стиль игры.

Во втором сезоне, который выйдет в октябре 2023 года, появится анонсированная ранее совместная работа над Street Fighter 6, а также "новая карта и финальная миссия, а также новые установки и модули". В третьем сезоне, который выйдет в январе 2024 года, появятся новые бета-варианты экзокостюмов, нео-трицератопс и совместная работа с Monster Hunter.

Exoprimal доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.