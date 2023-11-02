Для The Expanse: A Telltale Series стал доступен бонусный эпизод "Архангел"

Telltale, ведущая студия и издатель повествовательных игр, сегодня выпустила "Архангел", бонусный эпизод для The Expanse: A Telltale Series.
В бонусном эпизоде звезда Шоре Агдашлу повторяет свою роль Крисьен Авасаралы, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в «Пространстве». "Архангел" предлагает совершенно новый взгляд на The Expanse: A Telltale Series, где игроки переживут роковой день из жизни Крисьен Авасаралы, разрешая конфликты по всей солнечной системе и сражаясь за остроумие с конкурирующими политиками, одновременно разбираясь в семейной драме в этот день, который навсегда изменит ее жизнь.
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Игра не о чем. Больше похоже на пролог, а не на полноценную историю.