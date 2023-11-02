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The Expanse: A Telltale Series 27.07.2023
7.2 115 оценок

Для The Expanse: A Telltale Series стал доступен бонусный эпизод "Архангел"

monk70

Telltale, ведущая студия и издатель повествовательных игр, сегодня выпустила "Архангел", бонусный эпизод для The Expanse: A Telltale Series.

В бонусном эпизоде звезда Шоре Агдашлу повторяет свою роль Крисьен Авасаралы, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в «Пространстве». "Архангел" предлагает совершенно новый взгляд на The Expanse: A Telltale Series, где игроки переживут роковой день из жизни Крисьен Авасаралы, разрешая конфликты по всей солнечной системе и сражаясь за остроумие с конкурирующими политиками, одновременно разбираясь в семейной драме в этот день, который навсегда изменит ее жизнь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ys6v9d

Что-то не доступен.

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Миханик Шестеренкин

Игра не о чем. Больше похоже на пролог, а не на полноценную историю.

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