Для The Expanse: A Telltale Series стал доступен бонусный эпизод "Архангел"

Приключенческая игра по мотивам сериала «Пространство» (также известен как «Экспансия»). История игры разворачивается до событий оригинала, а в центре повествования находится Камина Драммер.

В роли Камины игрокам предстоит взаимодействовать с множеством персонажей, бороться с кровавым мятежом, исследовать новые локации и, самое главное, принимать сложные решения, которые определят судьбу космического корабля «Артемида» и его экипажа.