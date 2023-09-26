Команда Team RIG представила перевод всех эпизодов The Expanse: A Telltale Series

Научно-фантастическая игра по мотивам сериала "Пространство" получила пятый финальный эпизод. Разработчики из студии Telltale выпустили проект без русского языка, но этот недостаток уже был исправлен энтузиастами.
Команда Team RIG выпустила полный русификатор для всех пяти эпизодов игры. Переведен весь текст и даже текстуры. Скачать его можно прямо с нашего сайта
The Expanse - это захватывающее и реалистичное научно-фантастическое приключение, которое разворачивается в колонизированной галактике через 200 лет. Игра предлагает уникальное видение будущего человечества и глубокое исследование актуальных проблем современности.
интересно какие же ублюдки ставят минусы такой хорошей новости???
ну я только что и чё ты мне сделаешь? своим детским кулачком пригрозишь?