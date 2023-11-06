The Expanse: A Telltale Series появится в Steam в конце ноября

В цифровом магазине Steam появилась страница The Expanse: A Telltale Series. Следует отметить, что ранее PC-версия этой игры была эксклюзивом для Epic Games Store, так что новинка порадует многих геймеров, не желающих пользоваться никакими другими магазинами, кроме магазина Valve.

На Steam-странице The Expanse: A Telltale Series пока нет даты выхода: все, что мы можем прочитать, - это "скоро будет", но разработчики назвали дату релиза в своих социальных сетях. Эпизодическая игра по франшизе "Пространство" выйдет 20 ноября.

The Expanse: A Telltale Series рассказывает историю Камины Драммер, первого офицера корабля "Артемида", который исследует зону на краю галактики. Это повествовательная игра, в которой нам придется управлять другими персонажами и следить за тем, чтобы их межличностные отношения оставались как можно более позитивными.

Нам придется принимать сложные решения и исследовать открытые области космоса в поисках ценных предметов. По словам Telltale, это самая большая игра в их истории. Игра не получила официальный перевод на русский язык, но группа энтузиастов уже исправила этот недостаток.