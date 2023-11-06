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The Expanse: A Telltale Series 27.07.2023
7.2 118 оценок

The Expanse: A Telltale Series появится в Steam в конце ноября

butcher69
Новости

В цифровом магазине Steam появилась страница The Expanse: A Telltale Series. Следует отметить, что ранее PC-версия этой игры была эксклюзивом для Epic Games Store, так что новинка порадует многих геймеров, не желающих пользоваться никакими другими магазинами, кроме магазина Valve.

На Steam-странице The Expanse: A Telltale Series пока нет даты выхода: все, что мы можем прочитать, - это "скоро будет", но разработчики назвали дату релиза в своих социальных сетях. Эпизодическая игра по франшизе "Пространство" выйдет 20 ноября.

The Expanse: A Telltale Series рассказывает историю Камины Драммер, первого офицера корабля "Артемида", который исследует зону на краю галактики. Это повествовательная игра, в которой нам придется управлять другими персонажами и следить за тем, чтобы их межличностные отношения оставались как можно более позитивными.

Нам придется принимать сложные решения и исследовать открытые области космоса в поисках ценных предметов. По словам Telltale, это самая большая игра в их истории. Игра не получила официальный перевод на русский язык, но группа энтузиастов уже исправила этот недостаток.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
warp 37

Можно покупать теперь. Добавлю в список желаемого.

Иногда даже забавно бывает, когда бойкотируешь игру и забываешь о ней, а потом проходит год и получаешь приятный сюрприз. Жаль, Alan Wake 2 на ПК даже через год не потеряет статус "404" на ПК, наверное.

0
tvorog8088

Наличие торрент эдишн уже делает игру полноценной.

0
bysaturn

Она хоть норм или уг?

0
Fidanzo

Если вы любитель интерактивного кино, то думаю вам понравится. Там довольно не плохой сюжет с интригой, сложными выборами и неожиданными поворотами. Сразу скажу что это далеко не шедевр с глубокими идеями, мыслями и посылом, но пару вечеров можно уделить, благо игра очень короткая и один эпизод занимает примерно около часа.

0
Wolfenstein

на помойку выкинули рубилку свою

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