The Expanse: A Telltale Series появится в Steam в конце ноября

В цифровом магазине Steam появилась страница The Expanse: A Telltale Series. Следует отметить, что ранее PC-версия этой игры была эксклюзивом для Epic Games Store, так что новинка порадует многих геймеров, не желающих пользоваться никакими другими магазинами, кроме магазина Valve.
На Steam-странице The Expanse: A Telltale Series пока нет даты выхода: все, что мы можем прочитать, - это "скоро будет", но разработчики назвали дату релиза в своих социальных сетях. Эпизодическая игра по франшизе "Пространство" выйдет 20 ноября.
The Expanse: A Telltale Series рассказывает историю Камины Драммер, первого офицера корабля "Артемида", который исследует зону на краю галактики. Это повествовательная игра, в которой нам придется управлять другими персонажами и следить за тем, чтобы их межличностные отношения оставались как можно более позитивными.
Нам придется принимать сложные решения и исследовать открытые области космоса в поисках ценных предметов. По словам Telltale, это самая большая игра в их истории. Игра не получила официальный перевод на русский язык, но группа энтузиастов уже исправила этот недостаток.
Можно покупать теперь. Добавлю в список желаемого.
Иногда даже забавно бывает, когда бойкотируешь игру и забываешь о ней, а потом проходит год и получаешь приятный сюрприз. Жаль, Alan Wake 2 на ПК даже через год не потеряет статус "404" на ПК, наверное.
Наличие торрент эдишн уже делает игру полноценной.
Она хоть норм или уг?
Если вы любитель интерактивного кино, то думаю вам понравится. Там довольно не плохой сюжет с интригой, сложными выборами и неожиданными поворотами. Сразу скажу что это далеко не шедевр с глубокими идеями, мыслями и посылом, но пару вечеров можно уделить, благо игра очень короткая и один эпизод занимает примерно около часа.
на помойку выкинули рубилку свою