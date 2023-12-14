Геймплейный трейлер Expeditions: A MudRunner Game раскрывает дату выхода

Инсайдер не подвел - Expeditions: A MudRunner Game действительно выйдет 5 марта 2024 года, что подтверждает появившийся только что свежий геймплейный трейлер.
Управляйте различными вездеходами по коварным тропам, используя передовые технологии и высокотехнологичные инструменты для преодоления препятствий. Оснастите свои машины необходимыми гаджетами, такими как дроны или сканеры, чтобы добиться успеха в дикой природе, или используйте такие инструменты, как металлоискатели и дроны с камерами, чтобы найти тайники с ценным оборудованием. Стройте и управляйте своей базой, нанимайте команду высококлассных специалистов, чтобы улучшить свои навыки, и открывайте новые возможности для исследований.
Expeditions: A MudRunner Game выйдет 5 марта 2024 года на Xbox Series X|S и Xbox One.
Ну что же, ура я дождался, дед стрендинг на машине