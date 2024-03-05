IGN показала 22 минуты геймплея Expeditions: A MudRunner Game

Expeditions: A MudRunner Game - главная звезда геймплейного видео, опубликованного IGN и включающего в себя двадцать две минуты интересных внутриигровых сцен из новой игры Saber Interactive.
Получившая высокие оценки в международной прессе, Expeditions: A MudRunner Game представляет несколько различных вариаций на тему, обогащающих традиционную формулу серии симуляторов бездорожья, в основе которой также лежит использование тяжелых транспортных средств.
Как видно из видеороликов, нам придется преодолевать болотную грязь, преодолевать скалистые участки, переходить реки вброд и вообще преодолевать подводные камни все более сложного окружения в попытке выполнить поставленные перед нами задачи.
YouTube уже завален прохождениями игры... Ранний доступ был 3 дня назад! Например 5 часов геймплея.
В целом достаточно точно передает геймплей игры, из 20 минут, половина времени уйдет на ковыряние в какой-нибудь луже.
Много кто уже наснимал, в целом как и предлагалось игра не тянет на полноценную, при этом без развоза грузов она еще и унылее стала и малоинтересной.