Симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game получает первое обновление с исправлением ошибок

Знаменитая серия симуляторов бездорожья MudRunner совсем недавно обзавелась новой игрой. В Expeditions: A MudRunner Game игрокам предлагается исследовать открытый мир, одновременно анализируя самые далекие уголки планеты и проходя сложные испытания на грузовиках. К сожалению, как и большинство современных релизов, проект не обошелся без ошибок, но разработчики уже спешат устранить все известные баги.
Сегодня для Expeditions: A MudRunner Game было выпущено первое обновление, которое пока доступно только для ПК-версии игры. Как отмечают разработчики, это обновление из категории хотфиксов, где команда стремится оперативно устранить небольшие сбои. Этот апдейт в основном сосредоточен на устранении обнаруженных багов и улучшении локализации на всех языках.
Вот все примечания к патчу:
Геймплей
- Решена проблема с мостами и лавинами
- Исправлена ошибка, позволявшая продавать ранее проданные шины
- Во время туториала вам доступны только необходимые и утилитарные кнопки, которые полезны во всплывающем окне по каким-то существенным причинам, такие как Menu, Minimap и Brake.
- Подсказки "Система накачки шин" и "Взаимодействие с зоной" в туториале исчезают после использования кнопки LBM
- Модели целей корректно отображаются в зонах развертывания после того, как они были открыты в качестве награды
- Убраны пустые уведомления после завершения квестового этапа
- Исправлен угол наклона камеры в мини-играх в побочных квестах "Туристический сезон" и "Фото окаменелостей".
UI
- Открытие меню паузы при использовании металлоискателя не отключает кнопку "Назад
- В Гараже теперь исчезает надпись "новый" после нажатия на меню настройки, когда в категории есть только один предмет
Грузовики
- Столкновения с расходными материалами были отключены на ванильных грузовиках
- Исправлены пропущенные ступицы на Step 310E (высокая подвеска и ultimate)
- Переупорядочены скины для YAR 87, ANK 38 и Khan Marshall, помещены специальные скины в начало списка и добавлены иконки новых скинов.
Локализации
- Тексты в меню Radial больше не обрываются после смены локализации игры
- Исправлена подсказка в туториале по Siesmic.
Поддержка модов
- Окно "Добавить модель" теперь помещается на экране
- Обновлена ссылка на гайды по Экспедиции на панели редактора
Следует ожидать, что в будущем разработчики продолжат поддерживать и развивать игру, учитывая интерес игроков и желание создать наиболее приятный и увлекательный игровой опыт для всех поклонников Expeditions: A MudRunner Game.
Ну не знаю, snowruner получше будет. Эта какая я то унылая уж больно часть.
Она была бы веселее, если бы грязь из мадранера была.
Идея класс! Но спорные элементы геймплея всё портят