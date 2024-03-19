Симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game получает первое обновление с исправлением ошибок

Expeditions: A MudRunner Game приглашает вас в путешествие по диким и неизведанным уголкам планеты. Ваша цель — не просто доставка грузов, а настоящие исследовательские экспедиции со сбором ценных данных, поиском артефактов и разгадыванием тайн прошлого.

Вас ждут приключения в самых разнообразных ландшафтах — густых лесах, знойных пустынях, высоких горах и на затерянных островах. В пути вам встретится богатый растительный и животный мир соответствующих регионов планеты.

Для исследований доступен обширный автопарк — внедорожники, пикапы, грузовики с уникальными характеристиками. Каждую машину можно модернизировать и улучшать для преодоления сложных препятствий. Однако расслабляться не стоит, поскольку в игре реалистичная физика и динамично меняющиеся погодные условия, способные испортить все планы.

Чтобы достичь цели экспедиций, потребуется использовать различные гаджеты и приборы — сканеры местности, дроны наблюдения, метеостанции и другое снаряжение исследователя. Они помогут максимально эффективно собирать данные, находить оптимальные маршруты и преодолевать все препятствия на пути.