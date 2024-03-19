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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.1 216 оценок

Симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game получает первое обновление с исправлением ошибок

Gutsz
Новости

Знаменитая серия симуляторов бездорожья MudRunner совсем недавно обзавелась новой игрой. В Expeditions: A MudRunner Game игрокам предлагается исследовать открытый мир, одновременно анализируя самые далекие уголки планеты и проходя сложные испытания на грузовиках. К сожалению, как и большинство современных релизов, проект не обошелся без ошибок, но разработчики уже спешат устранить все известные баги.

Сегодня для Expeditions: A MudRunner Game было выпущено первое обновление, которое пока доступно только для ПК-версии игры. Как отмечают разработчики, это обновление из категории хотфиксов, где команда стремится оперативно устранить небольшие сбои. Этот апдейт в основном сосредоточен на устранении обнаруженных багов и улучшении локализации на всех языках.

Вот все примечания к патчу:

Геймплей

  • Решена проблема с мостами и лавинами
  • Исправлена ошибка, позволявшая продавать ранее проданные шины
  • Во время туториала вам доступны только необходимые и утилитарные кнопки, которые полезны во всплывающем окне по каким-то существенным причинам, такие как Menu, Minimap и Brake.
  • Подсказки "Система накачки шин" и "Взаимодействие с зоной" в туториале исчезают после использования кнопки LBM
  • Модели целей корректно отображаются в зонах развертывания после того, как они были открыты в качестве награды
  • Убраны пустые уведомления после завершения квестового этапа
  • Исправлен угол наклона камеры в мини-играх в побочных квестах "Туристический сезон" и "Фото окаменелостей".

UI

  • Открытие меню паузы при использовании металлоискателя не отключает кнопку "Назад
  • В Гараже теперь исчезает надпись "новый" после нажатия на меню настройки, когда в категории есть только один предмет

Грузовики

  • Столкновения с расходными материалами были отключены на ванильных грузовиках
  • Исправлены пропущенные ступицы на Step 310E (высокая подвеска и ultimate)
  • Переупорядочены скины для YAR 87, ANK 38 и Khan Marshall, помещены специальные скины в начало списка и добавлены иконки новых скинов.

Локализации

  • Тексты в меню Radial больше не обрываются после смены локализации игры
  • Исправлена подсказка в туториале по Siesmic.

Поддержка модов

  • Окно "Добавить модель" теперь помещается на экране
  • Обновлена ссылка на гайды по Экспедиции на панели редактора

Следует ожидать, что в будущем разработчики продолжат поддерживать и развивать игру, учитывая интерес игроков и желание создать наиболее приятный и увлекательный игровой опыт для всех поклонников Expeditions: A MudRunner Game.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
James16rus

Ну не знаю, snowruner получше будет. Эта какая я то унылая уж больно часть.

1
sapov

Она была бы веселее, если бы грязь из мадранера была.

0
TIMetal

Идея класс! Но спорные элементы геймплея всё портят

1