Уникальные инструменты для исследования в свежем трейлере Expeditions: A MudRunner Game

Уже весной этого года у игроков появится возможность отправиться в удивительные экспедиции по еще малоизученным уголкам нашего мира в Expeditions: A MudRunner Game. Новая игра от разработчиков из студии Saber Interactive позволит вновь сесть за руль самых мощных представителей внедорожников, но вместо гонок и простых перевозок, вас ждут настоящие испытания природы. Исследовать окружающую среду в Expeditions: A MudRunner Game вам помогут уникальные приспособления, которым посвящен последний трейлер игры.
Свежий ролик Expeditions: A MudRunner Game раскрывает возможность установки радара и металлоискателя на любые машины. Эти два гаджета могут стать полезными помощниками в экспедиции по сложному бездорожью.
Металлоискатель способен обнаружить скрытые предметы поблизости, которые будут полезны для вашего игрового развития и поиска уникальных ресурсов. Радар обладает гораздо большей мощностью и радиусом покрытия. Этот инструмент позволяет увидеть все ближайшие точки интереса в большом радиусе.
Отправиться в экспедиции Expeditions: A MudRunner Game можно будет уже 5 марта на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.
Одна из немногих игр на радаре на ближайшее время:
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Pacific Drive
Helldivers 2
FF7R