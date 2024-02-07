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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.9 60 оценок

Уникальные инструменты для исследования в свежем трейлере Expeditions: A MudRunner Game

Gutsz
Новости

Уже весной этого года у игроков появится возможность отправиться в удивительные экспедиции по еще малоизученным уголкам нашего мира в Expeditions: A MudRunner Game. Новая игра от разработчиков из студии Saber Interactive позволит вновь сесть за руль самых мощных представителей внедорожников, но вместо гонок и простых перевозок, вас ждут настоящие испытания природы. Исследовать окружающую среду в Expeditions: A MudRunner Game вам помогут уникальные приспособления, которым посвящен последний трейлер игры.

Свежий ролик Expeditions: A MudRunner Game раскрывает возможность установки радара и металлоискателя на любые машины. Эти два гаджета могут стать полезными помощниками в экспедиции по сложному бездорожью.

Металлоискатель способен обнаружить скрытые предметы поблизости, которые будут полезны для вашего игрового развития и поиска уникальных ресурсов. Радар обладает гораздо большей мощностью и радиусом покрытия. Этот инструмент позволяет увидеть все ближайшие точки интереса в большом радиусе.

Отправиться в экспедиции Expeditions: A MudRunner Game можно будет уже 5 марта на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

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Комментарии: 1
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MrGamerDad

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