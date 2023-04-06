Трейлер фэнтезийного шутера от первого лица с полуоткрытым миром The Explorator ©

Фэнтезийный шутер от первого лица с полуоткрытым миром The Explorator был представлен во время вчерашнего стрима ID@Xbox как игра с богатым воображением, которая выйдет на PC и Xbox. Дата выхода этой забавной игры не была названа, но в ее первом трейлере достаточно мелких деталей, чтобы занять поклонников надолго. Трейлер, который длится чуть больше минуты, демонстрирует яркие миры и милых мультяшных персонажей.

Более подробную информацию об игре The Explorator можно найти на ее странице в Steam. Разработчик, студия Remnant Games, описывает фэнтезийное приключение как "реалистичный FPS", то есть каждая пуля смертельна. Игрокам предстоит научиться ориентироваться в инвентаре и системе управления весом, встречаясь с персонажами, выполняющими задания, и исследуя опасный остров Осполис. В этой опасной стране чудес вы сможете улучшать оружие и броню, находя реликвии, которые дают уникальные характеристики. Чтобы узнать больше о мультяшном мире Осполиса, обязательно прочтите описание от Remnant ниже:

Легенды гласят, что легендарный город Атлантида лежит под этим островом, который внезапно захватили гоблины и монстры, появившиеся из недр подземных туннелей, пробуренных неосторожными исследователями, уверенными в том, что они найдут знаменитый город. Вам предстоит пересечь регион зона за зоной, чтобы вступить в контакт с этими исследователями, окруженными демонами, и помочь им разгадать тайну нападения.

На данный момент The Explorator анонсирована только для платформ PC и Xbox.