По мотивам шутера Warhammer 40,000: Darktide выпустят настольную игру

Авторы Warhammer 40,000: Darktide сделали многое для того, чтобы выправить свое положение и обеспечить себе некоторый успех: несколько переосмыслений и весьма амбициозная переделка системы - но единственное пространство, которое игре еще предстоит занять, это настольная игра.
Что ж, считайте, что эта ошибка в достаточной степени исправлена - Games Workshop объявила о выпуске настольной версии хитовой видеоигры:
Как и во многих других настольных играх современности, в этом варианте Darktide игрокам предстоит выполнять связанные между собой миссии. Интригующе, но в анонсе говорится, что Darktide: The Miniatures Game также использует «правила, основанные на Kill Team» (более компактная и быстрая система скирмиша, как в Kill Team: Salvation).
Ключевым моментом являются миниатюры, которые вы будете использовать во время кампании. Возможно, в целях экономии средств издатель Games Workshop возвращает старые модели, которые сейчас довольно сложно найти.
Как и в оригинальной Warhammer 40,000: Darktide, вы играете за «безнадежных отступников из имперских тюрем», собранных для выполнения самоубийственных миссий на Терции.
Представляю сколько там минек будет.. Баксов под 200 будет стоить))
Класс. По Вахе теперь настолки делают?
ага, еще и с фигурками. Офигеть /s
Это по дарктайду только.. остальные игры так и останутся без минек =(