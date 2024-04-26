По мотивам шутера Warhammer 40,000: Darktide выпустят настольную игру

Авторы Warhammer 40,000: Darktide сделали многое для того, чтобы выправить свое положение и обеспечить себе некоторый успех: несколько переосмыслений и весьма амбициозная переделка системы - но единственное пространство, которое игре еще предстоит занять, это настольная игра.

Что ж, считайте, что эта ошибка в достаточной степени исправлена - Games Workshop объявила о выпуске настольной версии хитовой видеоигры:

Как и во многих других настольных играх современности, в этом варианте Darktide игрокам предстоит выполнять связанные между собой миссии. Интригующе, но в анонсе говорится, что Darktide: The Miniatures Game также использует «правила, основанные на Kill Team» (более компактная и быстрая система скирмиша, как в Kill Team: Salvation).

Ключевым моментом являются миниатюры, которые вы будете использовать во время кампании. Возможно, в целях экономии средств издатель Games Workshop возвращает старые модели, которые сейчас довольно сложно найти.

Как и в оригинальной Warhammer 40,000: Darktide, вы играете за «безнадежных отступников из имперских тюрем», собранных для выполнения самоубийственных миссий на Терции.