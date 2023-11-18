Для игры F1 23 начались бесплатные выходные

В эти выходные пройдёт новое Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 в честь такого события издатель Electronic Arts и разработчики Codemasters решили порадовать фанатов Формулы-1 и сделали игру F1 23 бесплатной на эти выходные. Тормозите позже всех в EA SPORTS F1 23, официальной видеоигре чемпионата FIA Formula One World Championship 2023. Новая глава в увлекательном сюжетном режиме «Формула победы» погружает вас в стремительный водоворот переживаний и напряжённого противостояния за чемпионский титул.

Также вышло видео, гонщик Формулы-1 - Шарль Леклер совершает поездку по новой трассе Лас-Вегас в игре F1 23 и рассказывает о нюансах пилотирования.