EA анонсировала F1 23; скоро начнется закрытое бета-тестирование ©

F1 23 официально анонсирована: Electronic Arts подтвердила новую версию лицензированной FIA гоночной игры, объявив о закрытом бета-тестировании и пригласив пользователей зарегистрироваться, чтобы получить возможность участвовать в тестах и, таким образом, внести свой вклад в улучшение игры.

«Помогите нам сформировать будущее EA Sports F1, приняв участие в предстоящем публичном закрытом бета-тестировании», — говорится в сообщении, опубликованном издателем в Twitter. «Зарегистрируйтесь в EA Playtesting и выразите свой интерес до пятницы, 21 апреля, чтобы получить шанс принять участие в бета-тестировании F1 23».

Когда выйдет новая часть серии, разработанная Codemasters? Учитывая, что F1 22 была выпущена 1 июля, можно предположить, что окно выпуска следующей части франшизы будет похожим.