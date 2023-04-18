F1 23 2023 г.
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EA анонсировала F1 23; скоро начнется закрытое бета-тестирование

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monk70
Новости

F1 23 официально анонсирована: Electronic Arts подтвердила новую версию лицензированной FIA гоночной игры, объявив о закрытом бета-тестировании и пригласив пользователей зарегистрироваться, чтобы получить возможность участвовать в тестах и, таким образом, внести свой вклад в улучшение игры.

«Помогите нам сформировать будущее EA Sports F1, приняв участие в предстоящем публичном закрытом бета-тестировании», — говорится в сообщении, опубликованном издателем в Twitter. «Зарегистрируйтесь в EA Playtesting и выразите свой интерес до пятницы, 21 апреля, чтобы получить шанс принять участие в бета-тестировании F1 23».

Когда выйдет новая часть серии, разработанная Codemasters? Учитывая, что F1 22 была выпущена 1 июля, можно предположить, что окно выпуска следующей части франшизы будет похожим.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AlexFullBeast
EA анонсировала F1 23;

Анонс был еще 2 марта

2
Jarvis666

О да... Очередная копия предыдущих F1 с изменëнной цифрой года. Козлы, на Alice Asylum денег зажали, а в это govno вкинулись, хотя в и абсолютно не играют

2
Yh1mir0

Очередной номер, очередной шлак

0