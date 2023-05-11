Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для F1 23 ©

Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для ПК для F1 23, подтвердив, что новая игра F1 будет поддерживать трассировку лучей и VR на ПК.

Эти системные требования для ПК идентичны системным требованиям F1 22. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что в F1 23 будут присутствовать те же эффекты трассировки лучей, что и в F1 22. Таким образом, PC-геймеры могут ожидать лучевой трассировки теней, отражений, окклюзии окружения и прозрачных отражений. Я предполагаю, что игра также будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 2 (и, возможно, DLSS 3).

В любом случае, Electronic Arts выпустит F1 23 16 июня. Ниже вы также можете найти ее официальные системные требования для ПК.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | Для трассировки лучей : GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | Для VR : NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1

: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | : NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 DirectX: версия 12

Хранилище: 80 ГБ свободного места

Рекомендуемые (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей):