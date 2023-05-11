Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для F1 23

Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для ПК для F1 23, подтвердив, что новая игра F1 будет поддерживать трассировку лучей и VR на ПК.
Эти системные требования для ПК идентичны системным требованиям F1 22. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что в F1 23 будут присутствовать те же эффекты трассировки лучей, что и в F1 22. Таким образом, PC-геймеры могут ожидать лучевой трассировки теней, отражений, окклюзии окружения и прозрачных отражений. Я предполагаю, что игра также будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 2 (и, возможно, DLSS 3).
В любом случае, Electronic Arts выпустит F1 23 16 июня. Ниже вы также можете найти ее официальные системные требования для ПК.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | Для трассировки лучей: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | Для VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 80 ГБ свободного места
Рекомендуемые (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей):
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5 9600K or AMD Ryzen 5 2600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Для трассировки лучей: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 | Для VR: NVIDIA RTX 2070 or AMD RX 6700 XT
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 80 ГБ свободного места
Лучше бы права на overlord’a кому нибудь продали или сами бы серию возродили 😒