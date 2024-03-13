Состоялся анонс симулятора F1 Manager 2024

Компания Frontier Developments продолжает погружаться в мир Формулы 1, анонсировав F1 Manager 2024, выход которой намечен на лето. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC через Steam и Epic Games Store.

В F1 Manager 2024 вас ждет новый сезон с новыми автомобилями, обновленный формат F1 Sprint и десять официальных команд. Кроме того, вы сможете создать собственную команду - от дизайна ливреи и логотипа до гоночных костюмов. Вам придется нанимать персонал и гонщиков, общаться со спонсорами и многое другое, чтобы команда добилась успеха.

Новая система мотивации персонала (тем более что в игре присутствует переманивание), а также динамические переговоры по контракту и улучшенный искусственный интеллект соперников. Также обещаны новые динамические камеры и "улучшенное поведение в гонках".

Frontier расскажет больше подробностей о F1 Manager 2024 до ее выхода этим летом, так что следите за новостями.