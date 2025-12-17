Liminal Point добавили в список желаемого свыше 100 тысяч раз

Инди-студия HideWorks Games объявила о значимом достижении: их предстоящую игру в жанре хоррора на выживание Liminal Point добавили в список желаемого более 100 тысяч раз менее чем за год после анонса. В официальном посте в соцсети X разработчики поделились радостной новостью:

Мы рады сообщить, что наша инди-игра в жанре хоррора на выживание Liminal Point набрала более 100 тысяч вишлистов по всему миру менее чем за год! Мы безмерно благодарны каждому из вас за поддержку и желание поиграть в нее. Впереди еще много интересного. Демоверсия в Steam появится в начале следующего года.

В октябре разработчики сообщали, что игру только в Steam добавили в список желаемого 10 тысяч раз. Видимо цифра в 100 тысяч учитывает все платформы.

Liminal Point - игра в жанре хоррора на выживание, которая отдает дань уважения классике жанра, предлагая современный, леденящий душу опыт. Действие игры разворачивается на пустынном, окутанном туманом острове. Вам предстоит взять на себя роль Лиры, некогда восходящей рок-звезды, и раскрыть тревожную правду об исчезновении своей коллеги по группе, а также зловещие тайны, которые хранит остров. Релиз игры ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S.