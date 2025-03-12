ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fable 2 21.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.9 659 оценок

Фанат начал разработку порта Fable 2 для ПК

monk70
Новости

Фанат Fable в настоящее время работает над переносом Fable 2, которая будет выступать в качестве неофициального порта игры на ПК. Недавно мы видели, как это было сделано с Sonic Unleashed с фантастическими результатами, поэтому фанаты Fable взволнованы перспективой того, что Fable 2 получит то же самое.

YouTube-пользователь Mattscreative поделился видео о рекомпозиции Fable 2. Mattscreative делится своей работой на данный момент и просит помощи у сообщества. Он также хочет собрать команду для работы над рекомпозицией Fable 2, поскольку окончательное портирование игры на ПК было бы большой задачей.

25
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Go_Ra

Fable 2 - А кем станешь ТЫ ?! -))) 2009 год

7
malars0

курощупом мля...

6
Spillik

Когда закончит - тогда сообщайте. Каждый Васян что-то начинает, но не всегда заканчивает. Далеко не всегда.

1
Light of Tfuth
Когда закончит - тогда сообщайте. Каждый Васян что-то начинает, но не всегда заканчивает

По этому такой же васян оставляет комментарий, на новость об васяне

3
ze1n_82

удачи

0
nikvik jm

Делаем ставки когда ему постучат юристы с требованием прекратить.

0
hpi

Сомневаюсь. Это не нинтендо.

0
nikvik jm hpi

Они все деньги любят.

0
AntiFlash123

Без клавомыши же? Он просто будет стабильно работать на ПК?

0
nikolai999

Где то я видел видео что там с помощью какой то проги теперь реально портировать вообще все игры с Xbox 360 на пк при этом это будет полностью пк версия уже.

0
Бомбящий игрок

XenonRecomp.

0
utmuk

Об том и речь

-1
Бомбящий игрок

Еще неизвестно, закончит ли проект или нет. Много чего начали портировать, такие игры, как Tekken tag tournament 2, Army of Two 3 часть, midnight club LA, skate 3. Они видимо пробуют.

0
utmuk

Тут удобная тульза появилась же

-1
Бомбящий игрок utmuk

И? Много ли обладают навыками, которые разбираются в железе xbox 360? Толку от инструментов? Если не шаришь в обратном программировании, то и не поможет твоя "тульза" и могут бросить на пол пути.

Сначала заставляют работать игру через эмулятор, при этом исправляя баги, и после этого уже можно портировать. Не будь наивным, всё это шёлчком пальцем не будет работать.

0
Пользователь ВКонтакте

Это я жду! // Николай-Гав Гав-Зозулин

0
kotasha

Ну или может быть завезут обратку с xbox на Windows 12, раз они решили xbox по сути превратить а мини пк, игры делать по Windows PC с учётом портативного железа.

0