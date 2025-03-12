Фанат начал разработку порта Fable 2 для ПК

Фанат Fable в настоящее время работает над переносом Fable 2, которая будет выступать в качестве неофициального порта игры на ПК. Недавно мы видели, как это было сделано с Sonic Unleashed с фантастическими результатами, поэтому фанаты Fable взволнованы перспективой того, что Fable 2 получит то же самое.
YouTube-пользователь Mattscreative поделился видео о рекомпозиции Fable 2. Mattscreative делится своей работой на данный момент и просит помощи у сообщества. Он также хочет собрать команду для работы над рекомпозицией Fable 2, поскольку окончательное портирование игры на ПК было бы большой задачей.
Fable 2 - А кем станешь ТЫ ?! -))) 2009 год
курощупом мля...
Когда закончит - тогда сообщайте. Каждый Васян что-то начинает, но не всегда заканчивает. Далеко не всегда.
По этому такой же васян оставляет комментарий, на новость об васяне
удачи
Делаем ставки когда ему постучат юристы с требованием прекратить.
Сомневаюсь. Это не нинтендо.
Они все деньги любят.
Без клавомыши же? Он просто будет стабильно работать на ПК?
Где то я видел видео что там с помощью какой то проги теперь реально портировать вообще все игры с Xbox 360 на пк при этом это будет полностью пк версия уже.
XenonRecomp.
Об том и речь
Еще неизвестно, закончит ли проект или нет. Много чего начали портировать, такие игры, как Tekken tag tournament 2, Army of Two 3 часть, midnight club LA, skate 3. Они видимо пробуют.
Тут удобная тульза появилась же
И? Много ли обладают навыками, которые разбираются в железе xbox 360? Толку от инструментов? Если не шаришь в обратном программировании, то и не поможет твоя "тульза" и могут бросить на пол пути.
Сначала заставляют работать игру через эмулятор, при этом исправляя баги, и после этого уже можно портировать. Не будь наивным, всё это шёлчком пальцем не будет работать.
Это я жду! // Николай-Гав Гав-Зозулин
Ну или может быть завезут обратку с xbox на Windows 12, раз они решили xbox по сути превратить а мини пк, игры делать по Windows PC с учётом портативного железа.