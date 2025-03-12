Фанат начал разработку порта Fable 2 для ПК

Фанат Fable в настоящее время работает над переносом Fable 2, которая будет выступать в качестве неофициального порта игры на ПК. Недавно мы видели, как это было сделано с Sonic Unleashed с фантастическими результатами, поэтому фанаты Fable взволнованы перспективой того, что Fable 2 получит то же самое.

YouTube-пользователь Mattscreative поделился видео о рекомпозиции Fable 2. Mattscreative делится своей работой на данный момент и просит помощи у сообщества. Он также хочет собрать команду для работы над рекомпозицией Fable 2, поскольку окончательное портирование игры на ПК было бы большой задачей.