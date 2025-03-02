Фанаты портировали Sonic Unleashed на ПК

Команда программистов и моддеров выпустила неофициальный порт Sonic Unleashed с Xbox 360 для ПК. Этот неофициальный порт для ПК доступен для загрузки прямо сейчас.

Названный Unleashed Recompiled, этот неофициальный порт для ПК был создан в процессе статической перекомпиляции. Порт поддерживает как Windows, так и Linux. Более того, он поставляется с многочисленными улучшениями, такими как высокое разрешение, поддержка сверхшироких экранов, высокая частота кадров и улучшенная производительность. Unleashed Recompiled не содержит никаких игровых ресурсов, поэтому SEGA не закроет этот проект.

Команда утверждает, что она приложила особые усилия, чтобы воссоздать визуальные эффекты игры как можно точнее. Цвета такие же яркие, как и в версии для PlayStation 3, в которой не использовался фильтр цветокоррекции, присутствующий в версии для Xbox 360. Именно так изначально должна была выглядеть игра. Однако есть также возможность воссоздать оригинальный теплый фильтр из версии для Xbox 360.

Этот неофициальный порт Sonic Unleashed для ПК также поставляется с некоторыми визуальными улучшениями. Например, он поддерживает разрешения до 4K и уровни MSAA выше 2X. Он также поддерживает сглаживание «Alpha to Coverage» для улучшения визуального результата прозрачных текстур с резкими краями. Плюс, вы можете ожидать более высокого качества DoF (глубина резкости) и улучшенную опцию размытия движения.

Вы можете скачать Unleashed Recompiled по этой ссылке. Вам понадобится официальная копия версии X360. Поэтому обязательно прочтите инструкцию по установке.