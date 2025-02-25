Fable перенесена на 2026 год: Microsoft представила новые геймплейные кадры

Xbox Game Studios официально подтвердила, что долгожданная Fable от Playground Games выйдет не ранее 2026 года. Руководитель студий Xbox Крейг Данкан рассказал об этом в подкасте Xbox, отметив, что разработчикам нужно больше времени для реализации всех задумок.

Хотя это может расстроить фанатов, Данкан заверил, что ожидание того стоит. Он отметил, что Playground Games установили высокую планку качества с Forza Horizon, а новая Fable предложит самую детализированную версию мира Альбиона. В подкасте даже показали новые кадры игры, включая ранее упомянутого в Xbox Two Podcast оборотня.

Задержка не стала сюрпризом — Fable является одним из самых дорогих и амбициозных проектов Xbox. Кроме того, выход GTA 6 в 2025 году мог повлиять на решение Microsoft сдвинуть релиз, чтобы избежать конкуренции.