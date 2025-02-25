Fable перенесена на 2026 год: Microsoft представила новые геймплейные кадры

Xbox Game Studios официально подтвердила, что долгожданная Fable от Playground Games выйдет не ранее 2026 года. Руководитель студий Xbox Крейг Данкан рассказал об этом в подкасте Xbox, отметив, что разработчикам нужно больше времени для реализации всех задумок.
Хотя это может расстроить фанатов, Данкан заверил, что ожидание того стоит. Он отметил, что Playground Games установили высокую планку качества с Forza Horizon, а новая Fable предложит самую детализированную версию мира Альбиона. В подкасте даже показали новые кадры игры, включая ранее упомянутого в Xbox Two Podcast оборотня.
Задержка не стала сюрпризом — Fable является одним из самых дорогих и амбициозных проектов Xbox. Кроме того, выход GTA 6 в 2025 году мог повлиять на решение Microsoft сдвинуть релиз, чтобы избежать конкуренции.
Господи, почему мне монстры кажутся красивее женской гг? 🤔
С чего ты взял, что оно имеет женский пол?
Значит это человеческая версия Тааш?🤔
Я скорее за этого джентльмена сыграю чем за неё
скорее всего
Это лицо... так и просит кирпича.
Думают что делать с повесточкой. Не хотят провала, значит придётся очень многое переделать. И хотя у майков есть деньги, это будут убытки. // Сергей Максимов
Сделать две версии: одну для радужных, вторую для нормальных игроков. Все будут счастливы. Profit
если бы... но это так не работает. Все равно будут разрабов поносить и кричать о ущемлениях. Сделали мод на ведьмака темнокожего - все норм, много лет никого не волнует. Делали моды, делающие кого-то из темнокожих белым - сносят с нексуса за пару часов. Сделали мод чтобы убрать радужные отношения в бг3 - снесли быстро. Хотя казалось бы не нравится, не устанавливай и все. Играй в ту версию которую хочешь...
Ты разве не слышал что повестка уже официально запрещена. Я думаю они в спешке еблище гг переделывают.
Я им вроде ясно сказал что героем с такой хлеборезкой играть не буду, пусть пеняют на себя.
Последняя сцена - разработчик пинает игрока, ждавшего релиз в этом году
ГГ все еще выглядит как цыганьё чумазое
Какая же гг страшная... Если не переделают или не добавят редактор, играть не стану.
Модеры переделают так или иначе
Чую, модеры в таком дерьме копаться даже постесняются.
- Убрать босс-файтинг (который практически в каждой игре - надоели, придумайте что нибудь новое уже плиз).
- Добавить возможность сделать своего персонажа и чтобы без воук фигни.
И чо останется без боссов, однообразные рядовые противники?
а тебе мешают делать персонажей без воук фигни?))))
В серии Fable никогда не было редактора персонажей. Похоже, что и в новой части не будет. Так что да, мешают.
читать научись
Больший упор на мозги. Например нужно взять базу противника - а для этого нужно, к примеру, набрать спецов, вместе с ними разработать план штурма и попробовать штурмовать.
Вот тебе концепция которую я выдумал прямо здесь, сходу, и который интереснее чем концепция босс-файтинга.
Это курица - прекрасный феникс .В сравнении с главной героиней)
Атмосферы Фейбл нет совсем, арт дизайн обычный без изюминки, только название отсылает к серии.
Блэть пусть лучше вообще не выпускают это повесточное недоразумение, с отвратительно страшной главной героиней..... Вообще разучились персонажей делать, у руля квазимоды сидят, которые (Я ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ) uguоты 6лять....
Надеюсь задержка из-за того, что героиню будут отбеливать, делать пластику и наводить макияж, иначе все тщетно
Гг - просто мерзкое чудовище. Очередная повесточная параша.
если только за эту херню играть, то скип сразу
Они продвигают игру, показывания первым планом это чудовище... Гении...
Походу эти тоже из-за Трампа перенос сделали, чтоб хотя бы чуточку повесточки убрать из игры. Нагоняев получить боятся.
А если серьёзно. Вроде красиво, но вроде нет ощущения сказки, как оно было с предыдущими Fable. И потом, как только в кадр попадает мордочка главной героини, так мне плохо становится с её вида. Я понимаю, что в реале такие люди тоже могут быть, но здесь игра, а не реал. Почему в игре нельзя играть за красивых? Тем более, когда игра пытается быть сказкой? Мне реал не нужен в играх. В играх мне нужны игры. Когда уже все эти радужные неадекваты перестанут портить внешность персонажей? Или хотя бы галочку в настройках игры тогда уж сделали бы, чтоб выбор был играть "ЗА красивого" или "ЗА не красивого". А так получается "жри, что дают", либо сиди голодный. А самое смешное здесь, что в трейлерах по игре окружающие NPC гораздо красивее главной героини... просто нет слов.
Да уж лучше отменили совсем такую срань
ну местами графончик прям топ
Курицу за что....
выглядит как вызов свиткам
Традиция в этой серии
За титул *Курощуп*
Аво и Скорм,пожалуйста сделайте так чтобы вышла хорошая игра
Никак повестку собираются срочно удалять из игры, ах-ха-ха !
Пусть не волнуется, может делать игру хоть до гробовой доски, мы терпеливые — не торопимся упиваться его "шедевром".
Может лицо наконец доработают?) Хотя наврятли....
хм, аналог ведьмака?
или мне показалось?
Смеешься чтоль) Скорее Готики
Безопасный стерильный ремейк 2 и 3 частей с теми-же монстрами, не прорыв, но время убить сойдёт
А жаль, с бегающим рядом пёселем было веселее...
ГГ стремная, природа и графика ничего так. Посмотрим каким сюжет, геймплей будет и прочее, когда выйдет.
Как так, почему Трамп с Маском еще не добрались до этой ереси?
И Fable похороним...ничего не оставьте из детства, собаки!
Будут вырезать повестку по возможности, чтобы минимизировать убытки.
Упоротые, больные дегенераты.
Какая же она страшная
Это всё что угодно не Fable.
У меня вообще в какой-то момент такая мысль появилась.. Конечно оооооочень сомнительно что ее реализуют разрабы. Фэйбл - это же по сути сказка, волшебная история.
А у нас есть простенькая героиня, которая прям нарочито страшная. И вполне логично с точки зрения истории сказки, чтобы героиня прошла путь, нашла друзей, получила волшебные вещи, победила злодеев - и в подарок за свою доброту стала красивее. А если бы была злой - превратилась внешне в ведьму аля Гингема..
Но это фантазии, разрабы такого не сделают. За уродливого персонажа вполне можно играть, если это логично вписано в игровой мир и неписи логично реагируют на уродливость перса.. И при этом есть шанс что-то с этим сделать. Как в Сан Андреасе, - жрать бургеры и толстеть, или заниматься в тренажерке и набирать мускулы...
Так, а вдруг она спецом уродина, а в конце игры расколдуется и станет прям как Цири в лучшие годы?.. Мда помечтал.
Лучше бы ее вобще отменили. С той самой Fable новая часть не имеет ничего общего. Я не удивлюсь если команда разработчиков даже в старые игры серии не играли, поэтому и не знают как сделать игру.
Зачем ее отменять? Нужно же давать фанатам надежду, в году так 28 может и выйдет, она у них видимо вообще не готова раз в начале года уже перенесли
Не везет Xbox, не одного нормального эксклюзива))) 🤣 А хотя какие эксклюзивы, если она на ps5 все равно выйдет
Снова каких-то страшных гг понаделали, неудивительно, боятся выпускать это в релиз.
https://www.yandex.ru/video/preview/4438794011137147692
Слишком уж корявая какая то, с переносом тот же самый прикол как римейком Prince of Persia: Sands of Time когда на конференции Ubisoft сказали что спустя три года игра только в 2026 году выйдет
Это УЖАСНо
Вангую игра очередной скрытый ген. Ибо даже в первых демонстрациях над внешностью ГГ местные жители угарали. Где вы такое в других играх видели?!
Фанатичные антиповесточники которые строчат свой бред ниже, после релиза переобуются.
да тут не игры обсуждают, а как их заставляют с мужиками мутить и делать трансов в редакторе персонажа.
А теперь сравните какую красоту наш игрострой создавать умеет.
"Очень красиво" нейронка нарисовала...
Какую?
Выглядит плохо. Эти анимации...
Ты наверное в авовед переиграл)
почему нельзя был взять на роль главной героини не этого монстра а хотя бы Аню....ведь денег же у них немерянно и могли бы заплатить за образ гг
кто это
Аня
Какое отношение она имеет к этой игре? Ей эта роль не подошла бы также как и Фуриоса
Очень информативно. Кстати внешка так себе. Видала и покрасивее. Глаза у нее куда-то поехали на 1-ой фото. без обид.
Да ладно нормально, многие мечтали поиграть за Фиону в отдельную игру
Адепты секты повестка ваш час настал, снова.
Секты повестка, ты в нём находишься, держи нас в курсе.
Нормальная деваха, без украшательств. Жаль конечно, что своего перса нельзя создать.
каюсь, но чем больше смотрю с ней роликов, тем более нормальной она смотрится.
я бы подкатил :)
Мне нравится. Красочно, сочно, и ГГ прикольная, необычная.
вышла бы игра лет 15 назад, ни кто бы про ее лицо и не говорил