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Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 322 оценки

Fable перенесена на 2026 год: Microsoft представила новые геймплейные кадры

butcher69
Новости

Xbox Game Studios официально подтвердила, что долгожданная Fable от Playground Games выйдет не ранее 2026 года. Руководитель студий Xbox Крейг Данкан рассказал об этом в подкасте Xbox, отметив, что разработчикам нужно больше времени для реализации всех задумок.

Хотя это может расстроить фанатов, Данкан заверил, что ожидание того стоит. Он отметил, что Playground Games установили высокую планку качества с Forza Horizon, а новая Fable предложит самую детализированную версию мира Альбиона. В подкасте даже показали новые кадры игры, включая ранее упомянутого в Xbox Two Podcast оборотня.

Задержка не стала сюрпризом — Fable является одним из самых дорогих и амбициозных проектов Xbox. Кроме того, выход GTA 6 в 2025 году мог повлиять на решение Microsoft сдвинуть релиз, чтобы избежать конкуренции.

38
84
Комментарии: 84
Ваш комментарий
Макс20944

Господи, почему мне монстры кажутся красивее женской гг? 🤔

49
M0208

С чего ты взял, что оно имеет женский пол?

21
Макс20944 M0208

Значит это человеческая версия Тааш?🤔

17
SexualHarassmentPanda

Я скорее за этого джентльмена сыграю чем за неё

22
HappyWylde Макс20944

скорее всего

0
retorter Макс20944

Это лицо... так и просит кирпича.

5
Пользователь ВКонтакте

Думают что делать с повесточкой. Не хотят провала, значит придётся очень многое переделать. И хотя у майков есть деньги, это будут убытки. // Сергей Максимов

22
Doof_warrior7544

Сделать две версии: одну для радужных, вторую для нормальных игроков. Все будут счастливы. Profit

10
slim108 Doof_warrior7544

если бы... но это так не работает. Все равно будут разрабов поносить и кричать о ущемлениях. Сделали мод на ведьмака темнокожего - все норм, много лет никого не волнует. Делали моды, делающие кого-то из темнокожих белым - сносят с нексуса за пару часов. Сделали мод чтобы убрать радужные отношения в бг3 - снесли быстро. Хотя казалось бы не нравится, не устанавливай и все. Играй в ту версию которую хочешь...

2
FRentertainment2

Ты разве не слышал что повестка уже официально запрещена. Я думаю они в спешке еблище гг переделывают.

0
Лицо со шрамом

Я им вроде ясно сказал что героем с такой хлеборезкой играть не буду, пусть пеняют на себя.

16
Talendor3

Последняя сцена - разработчик пинает игрока, ждавшего релиз в этом году

14
пекабир

ГГ все еще выглядит как цыганьё чумазое

13
Ceiv

Какая же гг страшная... Если не переделают или не добавят редактор, играть не стану.

9
Cimeries666

Модеры переделают так или иначе

3
darth nox Cimeries666

Чую, модеры в таком дерьме копаться даже постесняются.

0
Sucy Manbavaran

- Убрать босс-файтинг (который практически в каждой игре - надоели, придумайте что нибудь новое уже плиз).
- Добавить возможность сделать своего персонажа и чтобы без воук фигни.

7
BluntZebulon

И чо останется без боссов, однообразные рядовые противники?

14
Bambaleila

а тебе мешают делать персонажей без воук фигни?))))

-2
Balmont92 Bambaleila

В серии Fable никогда не было редактора персонажей. Похоже, что и в новой части не будет. Так что да, мешают.

0
Bambaleila Balmont92
- Добавить возможность сделать своего персонажа и чтобы без воук фигни.

читать научись

0
Sucy Manbavaran BluntZebulon

Больший упор на мозги. Например нужно взять базу противника - а для этого нужно, к примеру, набрать спецов, вместе с ними разработать план штурма и попробовать штурмовать.
Вот тебе концепция которую я выдумал прямо здесь, сходу, и который интереснее чем концепция босс-файтинга.

0
Andrey93re

Это курица - прекрасный феникс .В сравнении с главной героиней)

5
Samson48

Атмосферы Фейбл нет совсем, арт дизайн обычный без изюминки, только название отсылает к серии.

4
u3uuuu

Блэть пусть лучше вообще не выпускают это повесточное недоразумение, с отвратительно страшной главной героиней..... Вообще разучились персонажей делать, у руля квазимоды сидят, которые (Я ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ) uguоты 6лять....

4
AndralStormborn

Надеюсь задержка из-за того, что героиню будут отбеливать, делать пластику и наводить макияж, иначе все тщетно

4
demon33251

Гг - просто мерзкое чудовище. Очередная повесточная параша.

4
Saint01

если только за эту херню играть, то скип сразу

3
ДолойТолерантность

Они продвигают игру, показывания первым планом это чудовище... Гении...

3
Janekste

Походу эти тоже из-за Трампа перенос сделали, чтоб хотя бы чуточку повесточки убрать из игры. Нагоняев получить боятся.

А если серьёзно. Вроде красиво, но вроде нет ощущения сказки, как оно было с предыдущими Fable. И потом, как только в кадр попадает мордочка главной героини, так мне плохо становится с её вида. Я понимаю, что в реале такие люди тоже могут быть, но здесь игра, а не реал. Почему в игре нельзя играть за красивых? Тем более, когда игра пытается быть сказкой? Мне реал не нужен в играх. В играх мне нужны игры. Когда уже все эти радужные неадекваты перестанут портить внешность персонажей? Или хотя бы галочку в настройках игры тогда уж сделали бы, чтоб выбор был играть "ЗА красивого" или "ЗА не красивого". А так получается "жри, что дают", либо сиди голодный. А самое смешное здесь, что в трейлерах по игре окружающие NPC гораздо красивее главной героини... просто нет слов.

2
Шрек и осел vs CD Project

Да уж лучше отменили совсем такую срань

2
Лидер 666

ну местами графончик прям топ

1
Jarvis666

Курицу за что....

0
Rolento

выглядит как вызов свиткам

0
Негативный позитив

Традиция в этой серии

6
Raphtallia

За титул *Курощуп*

0
AntiFlash123

Аво и Скорм,пожалуйста сделайте так чтобы вышла хорошая игра

0
Ивасик

Никак повестку собираются срочно удалять из игры, ах-ха-ха !

0
AT_Sagor

Пусть не волнуется, может делать игру хоть до гробовой доски, мы терпеливые — не торопимся упиваться его "шедевром".

0
Dementor

Может лицо наконец доработают?) Хотя наврятли....

0
DarkNezias_Gebeine

хм, аналог ведьмака?

или мне показалось?

0
CRAZY rock GAME

Смеешься чтоль) Скорее Готики

0
XOJIODHbIU

Безопасный стерильный ремейк 2 и 3 частей с теми-же монстрами, не прорыв, но время убить сойдёт

0
KabbalisticJerry

А жаль, с бегающим рядом пёселем было веселее...

0
slim108

ГГ стремная, природа и графика ничего так. Посмотрим каким сюжет, геймплей будет и прочее, когда выйдет.

0
Raphtallia

Как так, почему Трамп с Маском еще не добрались до этой ереси?

0
ruslan_dzusev

И Fable похороним...ничего не оставьте из детства, собаки!

0
Balmont92

Будут вырезать повестку по возможности, чтобы минимизировать убытки.

0
saa0891

Упоротые, больные дегенераты.

0
QD19

Какая же она страшная

0
kotasha

Это всё что угодно не Fable.

0
Brian Alameda

У меня вообще в какой-то момент такая мысль появилась.. Конечно оооооочень сомнительно что ее реализуют разрабы. Фэйбл - это же по сути сказка, волшебная история.
А у нас есть простенькая героиня, которая прям нарочито страшная. И вполне логично с точки зрения истории сказки, чтобы героиня прошла путь, нашла друзей, получила волшебные вещи, победила злодеев - и в подарок за свою доброту стала красивее. А если бы была злой - превратилась внешне в ведьму аля Гингема..
Но это фантазии, разрабы такого не сделают. За уродливого персонажа вполне можно играть, если это логично вписано в игровой мир и неписи логично реагируют на уродливость перса.. И при этом есть шанс что-то с этим сделать. Как в Сан Андреасе, - жрать бургеры и толстеть, или заниматься в тренажерке и набирать мускулы...

0
digitalkid

Так, а вдруг она спецом уродина, а в конце игры расколдуется и станет прям как Цири в лучшие годы?.. Мда помечтал.

0
Solstice

Лучше бы ее вобще отменили. С той самой Fable новая часть не имеет ничего общего. Я не удивлюсь если команда разработчиков даже в старые игры серии не играли, поэтому и не знают как сделать игру.

-1
CRAZY rock GAME

Зачем ее отменять? Нужно же давать фанатам надежду, в году так 28 может и выйдет, она у них видимо вообще не готова раз в начале года уже перенесли

-1
CRAZY rock GAME

Не везет Xbox, не одного нормального эксклюзива))) 🤣 А хотя какие эксклюзивы, если она на ps5 все равно выйдет

-1
Маркет Плейс

Снова каких-то страшных гг понаделали, неудивительно, боятся выпускать это в релиз.

-1
AllConforD

https://www.yandex.ru/video/preview/4438794011137147692

-1
CRAZY rock GAME

Слишком уж корявая какая то, с переносом тот же самый прикол как римейком Prince of Persia: Sands of Time когда на конференции Ubisoft сказали что спустя три года игра только в 2026 году выйдет

-2
Gutsz

Это УЖАСНо

-2
Рикочико

Вангую игра очередной скрытый ген. Ибо даже в первых демонстрациях над внешностью ГГ местные жители угарали. Где вы такое в других играх видели?!

Фанатичные антиповесточники которые строчат свой бред ниже, после релиза переобуются.

-2
Bambaleila

да тут не игры обсуждают, а как их заставляют с мужиками мутить и делать трансов в редакторе персонажа.

0
SexualHarassmentPanda

А теперь сравните какую красоту наш игрострой создавать умеет.

-2
Olsrim12

"Очень красиво" нейронка нарисовала...

0
spaMER_ID

Какую?

0
Costollom

Выглядит плохо. Эти анимации...

-3
Goodvini

Ты наверное в авовед переиграл)

0
Grognac

почему нельзя был взять на роль главной героини не этого монстра а хотя бы Аню....ведь денег же у них немерянно и могли бы заплатить за образ гг

-5
Magnusss

кто это

1
Grognac Magnusss

Аня

-1
CRAZY rock GAME Grognac

Какое отношение она имеет к этой игре? Ей эта роль не подошла бы также как и Фуриоса

0
Raphtallia Grognac

Очень информативно. Кстати внешка так себе. Видала и покрасивее. Глаза у нее куда-то поехали на 1-ой фото. без обид.

0
CRAZY rock GAME Raphtallia

Да ладно нормально, многие мечтали поиграть за Фиону в отдельную игру

0
hpi

Адепты секты повестка ваш час настал, снова.

-6
0FILIN0

Секты повестка, ты в нём находишься, держи нас в курсе.

0
Случайный Игрок

Нормальная деваха, без украшательств. Жаль конечно, что своего перса нельзя создать.

-8
Dushegub

каюсь, но чем больше смотрю с ней роликов, тем более нормальной она смотрится.

я бы подкатил :)

-1
Mankar Camoran

Мне нравится. Красочно, сочно, и ГГ прикольная, необычная.

-10
Bambaleila

вышла бы игра лет 15 назад, ни кто бы про ее лицо и не говорил

-2