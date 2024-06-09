Она вернулась! Представлен новый трейлер Fable

Playground Games снова появилась на Xbox Games Showcase, чтобы показать историю, которую ждали уже много лет. Fable на подходе, так что мы можем посмотреть на новые геймплейные кадры.

Новый трейлер, который был показан во время сегодняшней Xbox Games Showcase, демонстрирует более кинематографичное направление, чем предыдущие части серии. Этому способствуют потрясающие визуальные эффекты и плотная застройка города Боуэрстоун. В трейлере также показано несколько быстрых боевых эпизодов, которые, несмотря на свою короткую продолжительность, выглядят достаточно хорошо.

Что значит быть Героем? Хамфри, некогда один из величайших, будет вынужден уйти в отставку, когда таинственная фигура из его прошлого поставит под угрозу само существование Альбиона.

Fable выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S примерно в 2025 году. Игра также будет доступна с первого дня в рамках библиотеки Xbox Game Pass.