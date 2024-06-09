Она вернулась! Представлен новый трейлер Fable

Playground Games снова появилась на Xbox Games Showcase, чтобы показать историю, которую ждали уже много лет. Fable на подходе, так что мы можем посмотреть на новые геймплейные кадры.
Новый трейлер, который был показан во время сегодняшней Xbox Games Showcase, демонстрирует более кинематографичное направление, чем предыдущие части серии. Этому способствуют потрясающие визуальные эффекты и плотная застройка города Боуэрстоун. В трейлере также показано несколько быстрых боевых эпизодов, которые, несмотря на свою короткую продолжительность, выглядят достаточно хорошо.
Что значит быть Героем? Хамфри, некогда один из величайших, будет вынужден уйти в отставку, когда таинственная фигура из его прошлого поставит под угрозу само существование Альбиона.
Fable выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S примерно в 2025 году. Игра также будет доступна с первого дня в рамках библиотеки Xbox Game Pass.
такая технологичная картинка и такая мерзкая гг...жесть.
На мемы пойдёт может)
В игре будет редактор персонажа, или придётся играть за эту всратую цыганку?
Всего скорее придется играть.
никаких редакторов, только хардкор!
Нет, не придётся – люди просто не будут играть в это. Ждём пометку от куратора в Steam.
ОНО ВЕРНУЛОСЬ
Лан, в этот раз более-менее норм выглядит.
Ужас, просто поражает сколько же у них там уродов затисалось во все структуры.
Пока не ясно, что это, но персонажи стремные, особенно женские.
Аркадный слешер в песочнице. Со страшной ггиней, повест_очком и всем таким // Александр Ковалёв
пришла убить игровую индустрию. бегите!
это страшное существо в роли гг, ну нахер // Борис Левченко
Что же персонажи уродливые все такие? Смотреть страшно!
Хватит платить SJW мусору, Оплатите подписку на Midjourney! Это и дешевле и для бизнеса полезней.
Впервые в серии Fable нам дадут "насладиться" игрой за Хобба
Дай-ка угадаю, единственной красивой женщиной будет "злодейка" которую неприменно нужно убить!? А она, это видимо Леди Грей.
Надеюсь будет выбор персонажа (как во второй и третьей части) или редактор персонажа. В остальном, картинка супер, ГГ выглядит не ахти, а атмосферы того самого Fable - вообще не почувствовал. Но в целом, норм
Хахаха, Дорох теперь в видеоигра)
В первой части была очень классная фишка в зависимости от поступков менялся внешний вид персонажа, ну и вообще там с внешним видок куча приколов было, хотелось бы и в новой части такую механику.
И я так понимаю опять сильная и независимая.
Видимо эта до событий игры такого наворотила. Будем ее грехи разгребать
при хорошей карме она будет превращаться в Логвинова ))
Можно я лучше за пузатого алкаша из начала играть буду?
Вот уж воистину "она вернулась". Что ж вы делаете, злодеи? Я от презентации спутников Dragon Age: The Veilguard еще не отошла. Даже сверхтерпимая публика на reddit робко выражает желание, чтобы в игре можно было кастомизировать своего героя. Мужик с немытыми волосами и хомячьими щечками безумно кого-то напоминает - причем лицом одного актера, а голосом совсем другого. Но щечками он прямо-таки готов конкурировать с Анжелой из будущего ремейка Silent Hill 2. Много пить вредно. Морда опухает.
Жеееееесть...
Fables? // Александр Феоктистов
Все еще страшненькая
опять уродство=( ну что за времена, ну почему опять надо играть за стрёмную фемку???? // Дима Мутный
хотя бы дали выбор между мж, я уж молчу про редактор персонажей // Дима Мутный
Страшна ка ядерная война.
Фу мля, что за чудовище!