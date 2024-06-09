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Fable 2025 г.
Ролевая, Фэнтези
7.8 241 оценка

Она вернулась! Представлен новый трейлер Fable

butcher69
Новости

Playground Games снова появилась на Xbox Games Showcase, чтобы показать историю, которую ждали уже много лет. Fable на подходе, так что мы можем посмотреть на новые геймплейные кадры.

Новый трейлер, который был показан во время сегодняшней Xbox Games Showcase, демонстрирует более кинематографичное направление, чем предыдущие части серии. Этому способствуют потрясающие визуальные эффекты и плотная застройка города Боуэрстоун. В трейлере также показано несколько быстрых боевых эпизодов, которые, несмотря на свою короткую продолжительность, выглядят достаточно хорошо.

Что значит быть Героем? Хамфри, некогда один из величайших, будет вынужден уйти в отставку, когда таинственная фигура из его прошлого поставит под угрозу само существование Альбиона.

Fable выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S примерно в 2025 году. Игра также будет доступна с первого дня в рамках библиотеки Xbox Game Pass.

-11
30
Fable
2025 г.
Комментарии: 30
Ваш комментарий
ZackSnyder

такая технологичная картинка и такая мерзкая гг...жесть.

22
luVol

На мемы пойдёт может)

0
Reivren

В игре будет редактор персонажа, или придётся играть за эту всратую цыганку?

14
Spillik

Всего скорее придется играть.

1
kalavashok tribagov

никаких редакторов, только хардкор!

3
RavinSakara Spillik

Нет, не придётся – люди просто не будут играть в это. Ждём пометку от куратора в Steam.

2
Rain of Tears

ОНО ВЕРНУЛОСЬ

Лан, в этот раз более-менее норм выглядит.

11
saa0891

Ужас, просто поражает сколько же у них там уродов затисалось во все структуры.

12
retorter
0
Kenn1y

Пока не ясно, что это, но персонажи стремные, особенно женские.

11
Пользователь ВКонтакте

Аркадный слешер в песочнице. Со страшной ггиней, повест_очком и всем таким // Александр Ковалёв

0
Stalker608

пришла убить игровую индустрию. бегите!

7
Пользователь ВКонтакте

это страшное существо в роли гг, ну нахер // Борис Левченко

7
fa1kem

Что же персонажи уродливые все такие? Смотреть страшно!

Хватит платить SJW мусору, Оплатите подписку на Midjourney! Это и дешевле и для бизнеса полезней.

6
BossyBat

Впервые в серии Fable нам дадут "насладиться" игрой за Хобба

5
Bertha Boon

Дай-ка угадаю, единственной красивой женщиной будет "злодейка" которую неприменно нужно убить!? А она, это видимо Леди Грей.

3
PolGhost

Надеюсь будет выбор персонажа (как во второй и третьей части) или редактор персонажа. В остальном, картинка супер, ГГ выглядит не ахти, а атмосферы того самого Fable - вообще не почувствовал. Но в целом, норм

3
DangerousAlder

Хахаха, Дорох теперь в видеоигра)

2
saa0891

В первой части была очень классная фишка в зависимости от поступков менялся внешний вид персонажа, ну и вообще там с внешним видок куча приколов было, хотелось бы и в новой части такую механику.

И я так понимаю опять сильная и независимая.

1
Kamishini1993

Видимо эта до событий игры такого наворотила. Будем ее грехи разгребать

2
DarMut _mh Kamishini1993

при хорошей карме она будет превращаться в Логвинова ))

0
retorter

Можно я лучше за пузатого алкаша из начала играть буду?

1
Skessa

Вот уж воистину "она вернулась". Что ж вы делаете, злодеи? Я от презентации спутников Dragon Age: The Veilguard еще не отошла. Даже сверхтерпимая публика на reddit робко выражает желание, чтобы в игре можно было кастомизировать своего героя. Мужик с немытыми волосами и хомячьими щечками безумно кого-то напоминает - причем лицом одного актера, а голосом совсем другого. Но щечками он прямо-таки готов конкурировать с Анжелой из будущего ремейка Silent Hill 2. Много пить вредно. Морда опухает.

1
rmplaton

Жеееееесть...

0
Пользователь ВКонтакте

Fables? // Александр Феоктистов

0
Taicho

Все еще страшненькая

0
Пользователь ВКонтакте

опять уродство=( ну что за времена, ну почему опять надо играть за стрёмную фемку???? // Дима Мутный

0
Пользователь ВКонтакте

хотя бы дали выбор между мж, я уж молчу про редактор персонажей // Дима Мутный

0
orion1786

Страшна ка ядерная война.

0
DarMut _mh

Фу мля, что за чудовище!

0