Питер Молиньё: "Fable 3 получилась на треть меньше, чем могла бы быть"

В Fable 3 было много урезаний, то есть много контента было удалено, чтобы выпустить игру в срок. В то время также поговаривали о сиквеле, но из этого ничего не вышло. Питер Молиньё, один из основателей студии Lionhead и ведущий дизайнер игры, рассказал об этом в интервью журналу The Gamer.

Питер Молиньё отметил, что первые две игры Fable очень хорошо продавались, но разговоры о Fable 3 заставляют его сердце болеть, потому что после приобретения Lionhead компанией Microsoft, несмотря на поддержку, на разработчиков были наложены жесткие сроки, и они были вынуждены сократить большую часть игры, чтобы выпустить ее в срок.

Проблема была в том, что мы стали полностью принадлежать Microsoft. После успеха Fable 2 Microsoft сказала нам: "Отличная работа, ребята. Но в следующий раз делайте это вовремя". Мы работали не так. Мы не работали, составляя сверхдетальные дизайн-документы. Мы создавали игру, играли в нее, возвращались к работе над ней, играли в нее, возвращались к работе над ней и так далее. А это очень мешает планировать время.

В действительности процесс разработки Fable 3 проходил более гладко, чем других частей, благодаря большему бюджету, который также позволил нанять несколько настоящих мастеров. Проблема заключалась в сроках, которые считались неподъемными. В конце концов, игра была запущена в срок, но Lionhead не позволила ей полностью раскрыть свой потенциал. Молиньё:

Мы уложились в срок, и Microsoft похлопала нас по спине. Но игра получилась на треть меньше, чем могла бы быть.

Но что же было урезано? По словам Молиньё, особенно сильно была переработана финальная часть: некоторые важные события были сведены к элементарному выбору или сведены к мини-играм. Кроме того, была удалена большая часть сюжета:

Первая треть игры должна была представлять собой восхождение игрока к власти, а следующие две трети были посвящены ответственности, которую влечет за собой власть. Нам пришлось так много сократить, что мы превратили все в десять мини-игр.

Во время разработки Fable 3 ходили разговоры и о Fable 4, но команда разработчиков не определилась с сеттингом, учитывая, что в третьем эпизоде уже присутствовали современные элементы. В итоге идея была отложена во избежание осложнений.