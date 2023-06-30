Отец Fable Питер Молинье рассказал, что думает о трейлере новой части ©

Что думает Питер Молинье о новой Fable от Playground Games и, в частности, о трейлере, увиденном во время недавней демонстрации Xbox? Его мнение о проекте было собрано журналом Gamereactor, что имело значение, поскольку он был отцом серии, которому мы обязаны тремя оригинальными Fable плюс спин-оффом для Kinect.

После долгих лет ожидания Fable наконец-то показали на Xbox Showcase 11 июня 2023 года. Видео, которое некоторые ошибочно принимают за компьютерную графику, на самом деле было сделано на движке, что впечатлило всех. Среди выдающихся элементов ролика, безусловно, было присутствие актера Ричарда Айоади, прославившегося своей ролью Мориса Мосса в телесериале «Компьютерщики», сыгравшего роль не очень веселого великана.

Молинье: «Я думаю, что выбор Ричарда… Я думаю, он был идеальным, то, что он одержим овощами, очень похоже на Fable».

Далее Молинье сказал, что он ясно помнит, как во время первого эпизода все были согласны с тем, что игра должна быть интересной, основанной на действиях игроков: «На самом деле в нем не было реплик, но это было весело, потому что мы позволяли игроку реагировать сумасшедшим образом, и это безумие также присутствовало в трейлере».

В заключение Молинье заявил, что предпочел бы увидеть больше геймплея, «но мне понравилось, когда героиня бросила огненный шар. Мне очень понравилось ощущение воздействия. Выглядело действительно многообещающе. мои ожидания высоки».

У Fable пока нет официальной даты выхода. Единственная уверенность в том, что она будет выпущена на ПК и Xbox Series X и S.