Playground Games ищет ведущего художника по персонажам для новой Fable ©

Долгое время Fable исчезала с радаров, но сама разработка добилась больших успехов: таковы последние новости, сообщенные Playground Games, из которых мы узнали, что работа над проектом идёт полным ходом. Об этом, в том числе, можно судить по поиску новых разработчиков для команды.

Согласно объявлению о вакансии на сайте jobvite, мы знаем, что компания заинтересована в найме ведущего художника по персонажам, который присоединится к группе, работающей над Fable. Поэтому команда продолжает расширяться в ожидании будущего выпуска игры в экосистеме Microsoft, даже если официальной даты выхода проекта пока нет.

«Как первая игровая студия для Xbox, мы увлечены созданием игр, определяющих жанр, доступных, красивых и, самое главное, веселых. Мы очень рады перезапустить столь любимую франшизу Fable, а также продолжить разработку отмеченной наградами серии Forza Horizon. Наша совместная, разнообразная, ведущая в отрасли команда стремится сделать лучшую игру Fable из возможных».

Это то, что заявляет Playground Games в объявлении о вакансии, которое ищет «опытного ведущего художника по персонажам, который будет управлять и руководить нашей командой по созданию персонажей в создании высококачественных ресурсов для персонажей». Художник будет находиться в тесном контакте с директором по персонажам и арт-продюсером проекта и, как сообщается в разделе «чем вы будете заниматься», возглавит команду по созданию персонажей, но не только. Основываясь на том, что мы можем прочитать, мы знаем, что ему придется: