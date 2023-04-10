Playground Games ищет ведущего художника по персонажам для новой Fable

Долгое время Fable исчезала с радаров, но сама разработка добилась больших успехов: таковы последние новости, сообщенные Playground Games, из которых мы узнали, что работа над проектом идёт полным ходом. Об этом, в том числе, можно судить по поиску новых разработчиков для команды.
Согласно объявлению о вакансии на сайте jobvite, мы знаем, что компания заинтересована в найме ведущего художника по персонажам, который присоединится к группе, работающей над Fable. Поэтому команда продолжает расширяться в ожидании будущего выпуска игры в экосистеме Microsoft, даже если официальной даты выхода проекта пока нет.
«Как первая игровая студия для Xbox, мы увлечены созданием игр, определяющих жанр, доступных, красивых и, самое главное, веселых. Мы очень рады перезапустить столь любимую франшизу Fable, а также продолжить разработку отмеченной наградами серии Forza Horizon. Наша совместная, разнообразная, ведущая в отрасли команда стремится сделать лучшую игру Fable из возможных».
Это то, что заявляет Playground Games в объявлении о вакансии, которое ищет «опытного ведущего художника по персонажам, который будет управлять и руководить нашей командой по созданию персонажей в создании высококачественных ресурсов для персонажей». Художник будет находиться в тесном контакте с директором по персонажам и арт-продюсером проекта и, как сообщается в разделе «чем вы будете заниматься», возглавит команду по созданию персонажей, но не только. Основываясь на том, что мы можем прочитать, мы знаем, что ему придется:
- Работать с директором по персонажам и арт-продюсером над планированием и выполнением артов персонажей, отвечающих нашим техническим требованиям и высоким стандартам качества;
- Убедиться, что все активы с изображениями персонажей оптимизированы для производительности и соответствуют техническим требованиям;
- Поддерживать техническую целостность активов персонажей и давать указания команде по техническим аспектам их работы;
- Сотрудничать с другими отделами для обеспечения согласованности и качества во всех аспектах игры;
- Обеспечьте регулярную обратную связь и коучинг для команды, чтобы улучшить их навыки и качество работы.
Хорошая новость.
тока возьмут не художника-программиста, а мусор
Игру разрабатывают столько уже лет, что я умудрился постареть на 10 лет. Fable Legend провал ещё была попытка сделать в стили моба тоже провал. Хотя FF 15 разрабатывали 10 лет а Diablo 3 так вообще 11, но эта игра идёт на рекорд.
И там еще конь не валялся ))
Playground Games ищет ведущего художника
Через 10 лет начнут сценариста искать....
ну думаю к 2050 выпустят !