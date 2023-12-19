По мнению фанатов, первая Fable - одна из лучших ролевых игр в истории

Fable - фэнтезийная серия, вышедшая на первой Xbox, которая, судя по всему, в ближайшее время ожидает полноценного перезапуска. После выхода старых частей была анонсирована и следующая часть, которая все еще находится в разработке.

А как сообщает портал GamingBible, по сути, оригинальная Fable, созданная Big Blue Box Studios и вышедшая для первого Xbox в 2004 году, по-прежнему в сердцах фанатов. В группе на Reddit фанаты поделились своей любовью к игре, которая вышла почти 20 лет назад.

В оригинальной Fable была одна из самых красивых атмосфер, - написал пользователь extraterrestrialsoul, начав обсуждение в этой теме. Я знаю, что Fable - не идеальная игра, но мне нравится ее атмосфера и средневековый сеттинг. Художественное направление выделяет ее из всех остальных ролевых игр. Думаю, важную роль играет также вызывающий и волшебный саундтрек. Игра обладает огромным шармом. Я очень надеюсь, что они не испортят новую игру Fable, потому что оригинал занимает особое место в моем сердце.



Оригинальная Fable - одна из моих любимых западных ролевых игр. Зона с ареной - моя любимая, - ответил RedXIII1888.



Полностью согласен, в оригинале была сказочная атмосфера, которая просто непередаваема. Это делало мир интересным местом для исследования, даже если геймплей был немного скучным. Элементарно, - написал singh853.



Fable была одной из моих любимых игр, а квест Темнолесья по руководству торговцами всегда заставлял меня нервничать, - отметил Hamncheese.

Пока у новой Fable нет даты релиза, но мы знаем, что она выйдет на PC и Xbox Series X|S. Кроме того, Playground Games уже заявила своим поклонникам, что им не терпится показать им "все то чудесное, что они создали".