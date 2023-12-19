По мнению фанатов, первая Fable - одна из лучших ролевых игр в истории

Fable - фэнтезийная серия, вышедшая на первой Xbox, которая, судя по всему, в ближайшее время ожидает полноценного перезапуска. После выхода старых частей была анонсирована и следующая часть, которая все еще находится в разработке.
А как сообщает портал GamingBible, по сути, оригинальная Fable, созданная Big Blue Box Studios и вышедшая для первого Xbox в 2004 году, по-прежнему в сердцах фанатов. В группе на Reddit фанаты поделились своей любовью к игре, которая вышла почти 20 лет назад.
В оригинальной Fable была одна из самых красивых атмосфер, - написал пользователь extraterrestrialsoul, начав обсуждение в этой теме. Я знаю, что Fable - не идеальная игра, но мне нравится ее атмосфера и средневековый сеттинг. Художественное направление выделяет ее из всех остальных ролевых игр. Думаю, важную роль играет также вызывающий и волшебный саундтрек. Игра обладает огромным шармом. Я очень надеюсь, что они не испортят новую игру Fable, потому что оригинал занимает особое место в моем сердце.
Оригинальная Fable - одна из моих любимых западных ролевых игр. Зона с ареной - моя любимая, - ответил RedXIII1888.
Полностью согласен, в оригинале была сказочная атмосфера, которая просто непередаваема. Это делало мир интересным местом для исследования, даже если геймплей был немного скучным. Элементарно, - написал singh853.
Fable была одной из моих любимых игр, а квест Темнолесья по руководству торговцами всегда заставлял меня нервничать, - отметил Hamncheese.
Пока у новой Fable нет даты релиза, но мы знаем, что она выйдет на PC и Xbox Series X|S. Кроме того, Playground Games уже заявила своим поклонникам, что им не терпится показать им "все то чудесное, что они создали".
Ага, душевная игра получилась.
На то они и фанаты. А вот что на это бы сказали не фанаты?
Тоже самое, я не фанат но считаю что фейбл очень уникальная и интересная рпг
Не фанаты опять будут облизывать Дерьмак 3
Хорошая, самобытная, но не прям одна из лучших в истории.
Фейбл для меня одна из лучших игр всех времен, периодически все части перепрохожу
А фанаты отечественного автопрома говорят что тазы самая лучшая машина в мире, только вот 99% фанатов "чего получше" с этим утверждением в корне не согласны. Че делать будем?
Да ну нах. Они там рехнулись.
А ещё в ней была ламповая и уютная атмосфера. Я до этого такую только в MediEvil видел на первой псе.
Да это действительно так. Раз 5 в неё играл
Прочитал новость и музыку прям вспомнил из игры).
Потому что так и есть
Хватит постить болтовню на reddit. Фейбл как РПГ слаба.
Ну так и ведьмак 3 и скайрим называют рпг хотя там рпг составляющие отвратительное, фейбл по сравнению с ними реально рпг
В Фабуле было как раз то, чего ожидал увидить в Хогвордс Легаси, но увы этого туда не завезли. А именно то, что в начале герой мелкий звездюк, который живёт своей беззаботной детской жизнью. Потом он взрослеет и идёт в школу. Там он изучает свои первые навыки. Потом снова взросление и вот он уже молодой человек, сдает экзамен на авантюриста и пускается в странствия, выполнять квесты. Затем его садят в тюрьму, он из нее сбегает, будучи уже пожелым человеком. Затем ещё немного странствий и махач с главным боссом. После чего можно самому надеть его маску и стать злодеем или выкинуть ее и остаться героем. Да в игре нет огромного нынче модного опенворлда, но он ей и не нужен. Ведь большинство народа в реале так и проживает свою жизнь, не выезжая дальше своего Мухосранска, перемещая свое тело между несколькими локациями. Детский сад, школа, универ, работа, продуктовый магаз, дом. И так до самого конца. И Первая Фабула как раз про это, про проживание обычной жизни авантюриста в фентазийном мире. И именно этой концепцией она и брала. Потому как игр с подобной механикой можно по пальцам пересчитать.