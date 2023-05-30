Строительный симулятор сказочного королевства Fabledom получила крупное обновление The Art of Soldiery ©

Инди-разработчик Grenaa Games в партнерстве с издателем Dear Villagers сообщили, что в раннем доступе Steam появилось первое крупное обновление для сказочного конструктора городков Fabledom. Это обновление The Art of Soldiery позволяет игрокам тренировать собственную маленькую армию фаблингов.

С этим обновлением вы сможете строить военные здания, такие как железный карьер, арсенал, укрепления и тренировочные площадки. Затем вы сможете тренировать как мечников, так и лучников, чтобы защитить свою деревню от таких угроз, как скелеты и каменные големы, бродящие по землям.

Действие Fabledom происходит в королевстве троллей, рыцарей и принцесс из сборников рассказов. Игра предлагает непринужденный и расслабляющий подход к градостроительству. Создайте свое поселение с нуля и наполните его замками, казармами, фермами, полями, домами и многим другим. Настройте свои здания в соответствии с вашим видением с помощью ряда украшений и удобств, доступных для создания самой уютной и самой функциональной деревни на всей земле.