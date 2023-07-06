Строительный симулятор сказочного королевства Fabledom получит свежее обновление 13 июля ©

Инди-разработчик Grenaa Games в партнерстве с издателем Dear Villagers сообщили, что 13 июля в раннем доступе Steam появится второе крупное обновление для сказочного конструктора городков Fabledom. Это обновление, Галантность и Бартер, позволяет игрокам участвовать в междеревенской дипломатии со всеми новыми торговыми механиками.

С этим обновлением вы сможете торговать ресурсами с правителями, при этом уровень ваших отношений с ними влияет на курс обмена товаров. Правители, в том числе недавно представленный бард-принц Рамон, приходят со своими собственными уникальными миссиями, поэтому приготовьтесь увидеть их в новом свете, когда вы будете выбирать, с кем подружиться.

Это обновление также добавляет все новые здания. Возведите посольство, чтобы отправлять послов в другие королевства и устанавливать дипломатические отношения; постройте кукольный театр, чтобы развлекать свои басни; или создайте курятник, чтобы начать выращивать новый ресурс: яйца.

Действие Fabledom происходит в королевстве троллей, рыцарей и принцесс из сборников рассказов. Игра предлагает непринужденный и расслабляющий подход к градостроительству. Создайте свое поселение с нуля и наполните его замками, казармами, фермами, полями, домами и многим другим. Настройте свои здания в соответствии с вашим видением с помощью ряда украшений и удобств, доступных для создания самой уютной и самой функциональной деревни на всей земле.