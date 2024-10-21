Для Factorio вышло дополнение Space Age и крупное обновление

Студия Wube Software выпустила крупнейшее дополнение Space Age для симулятора заводов Factorio. Обновление добавило много нового контента, включая космические платформы и орбитальные станции, позволяющие перемещаться между планетами. В игре теперь есть вулканы для добычи новых ресурсов, новые музыкальные композиции и обновленная система рельс с поднимаемыми опорами.

Игроки могут покинуть планету и исследовать солнечную систему, осваивая четыре новых биома: вулканический, болотистый, морозный и песчаный, каждый с уникальными ресурсами и испытаниями. Также появилась возможность строить орбитальные фабрики для добычи и переработки астероидных ресурсов.

Одновременно с релизом Space Age вышло бесплатное обновление 2.0, которое улучшило управление поездами, добавило новые рельсы и более умных роботов. Цена дополнения в Steam — 1200 рублей.