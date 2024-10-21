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Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.2 846 оценок

Для Factorio вышло дополнение Space Age и крупное обновление

butcher69
Новости

Студия Wube Software выпустила крупнейшее дополнение Space Age для симулятора заводов Factorio. Обновление добавило много нового контента, включая космические платформы и орбитальные станции, позволяющие перемещаться между планетами. В игре теперь есть вулканы для добычи новых ресурсов, новые музыкальные композиции и обновленная система рельс с поднимаемыми опорами.

Игроки могут покинуть планету и исследовать солнечную систему, осваивая четыре новых биома: вулканический, болотистый, морозный и песчаный, каждый с уникальными ресурсами и испытаниями. Также появилась возможность строить орбитальные фабрики для добычи и переработки астероидных ресурсов.

Одновременно с релизом Space Age вышло бесплатное обновление 2.0, которое улучшило управление поездами, добавило новые рельсы и более умных роботов. Цена дополнения в Steam — 1200 рублей.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
антон фекалис

круто, только такие для меня оч сложны ведь в начале ты строишь простую цепочку из конвееров а чем дальше тем всё больше и больше и от этого думать надо сильнее поэтому не моё.

0
Big and Fat

С такой ценой, только торрент маркет.

0
Real Slim Shady

После повышения цен в РФ до 10к, по понятным для них причинам - этот разработчик умер и не осталось к нему ни капли уважения, даже если и играть в это то только пиратку.

0
Пользователь ВКонтакте

В каком плане? Это случилось пару лет назад и продлилось пару дней. Неприятная оплошность, о которой все уэе забыли. Вот то что ДЛС стоит столько же, сколько и основная игра - это уже неприятно) // Sgt Dornan

0
Maizy

Когда ждать взлом?

-1
UnbelievableTarragon

часов через 8? мб. может, меньше, может, больше. не больше 2 дней.

0
UnbelievableTarragon

а, не, наемахал, уже есть. лезь на торрент игруху, там уже есть

0
Maizy UnbelievableTarragon

Мне бы чисто ДЛС, сама игра то куплена есть.... Не появлялись новости?

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Nirbe Maizy

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KrokodukDundy

Часа полтора назад на рутрекере появился. Уже устанавливаю =)

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