Для Factorio вышло дополнение Space Age и крупное обновление

Студия Wube Software выпустила крупнейшее дополнение Space Age для симулятора заводов Factorio. Обновление добавило много нового контента, включая космические платформы и орбитальные станции, позволяющие перемещаться между планетами. В игре теперь есть вулканы для добычи новых ресурсов, новые музыкальные композиции и обновленная система рельс с поднимаемыми опорами.
Игроки могут покинуть планету и исследовать солнечную систему, осваивая четыре новых биома: вулканический, болотистый, морозный и песчаный, каждый с уникальными ресурсами и испытаниями. Также появилась возможность строить орбитальные фабрики для добычи и переработки астероидных ресурсов.
Одновременно с релизом Space Age вышло бесплатное обновление 2.0, которое улучшило управление поездами, добавило новые рельсы и более умных роботов. Цена дополнения в Steam — 1200 рублей.
круто, только такие для меня оч сложны ведь в начале ты строишь простую цепочку из конвееров а чем дальше тем всё больше и больше и от этого думать надо сильнее поэтому не моё.
С такой ценой, только торрент маркет.
После повышения цен в РФ до 10к, по понятным для них причинам - этот разработчик умер и не осталось к нему ни капли уважения, даже если и играть в это то только пиратку.
В каком плане? Это случилось пару лет назад и продлилось пару дней. Неприятная оплошность, о которой все уэе забыли. Вот то что ДЛС стоит столько же, сколько и основная игра - это уже неприятно) // Sgt Dornan
Когда ждать взлом?
часов через 8? мб. может, меньше, может, больше. не больше 2 дней.
а, не, наемахал, уже есть. лезь на торрент игруху, там уже есть
Мне бы чисто ДЛС, сама игра то куплена есть.... Не появлялись новости?
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Часа полтора назад на рутрекере появился. Уже устанавливаю =)