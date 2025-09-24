Инсайдер: Sony отменила сервисный экшен Fairgame$

Сегодня в сети появились новые слухи о многострадальном сервисном экшене Fairgame$ от студии Haven и компании Sony.
По данным одного инсайдеров, игра все-таки была отменена. Официально об этом Sony может объявить уже в скором времени. Учитывая недавний уход из студии её основательницы Джейд Реймонд и геймдиректора Дэниеля Драпо - едва ли этого кого-то удивит.
Вероятно Sony не хочет повторять провал Concord и решила отменить проблемную игру ещё до её выхода.
А они, бедные, думали, что если поставить значок доллара в названии, игра должна была быть обречена на успех
Бабосыыыыы... для них это главное
ps Железная-человечка
Капец, они игру за игрой отменяют. Очкуют после Конкорда знатно.
Галя, у нас отмена.
Б-же мой, да всем на$paть // Александр Ковалёв
