Fairgame$ 2026 г.
Экшен, Мультиплеер
3.9 27 оценок

Инсайдер: Sony отменила сервисный экшен Fairgame$

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в сети появились новые слухи о многострадальном сервисном экшене Fairgame$ от студии Haven и компании Sony.

По данным одного инсайдеров, игра все-таки была отменена. Официально об этом Sony может объявить уже в скором времени. Учитывая недавний уход из студии её основательницы Джейд Реймонд и геймдиректора Дэниеля Драпо - едва ли этого кого-то удивит.

Вероятно Sony не хочет повторять провал Concord и решила отменить проблемную игру ещё до её выхода.

Комментарии:  6
HellowRainbow

А они, бедные, думали, что если поставить значок доллара в названии, игра должна была быть обречена на успех

ka27

Бабосыыыыы... для них это главное

ps Железная-человечка

TYTAHXAMOН

Капец, они игру за игрой отменяют. Очкуют после Конкорда знатно.

Иваныч из Тулы

Галя, у нас отмена.

Пользователь ВКонтакте

Б-же мой, да всем на$paть // Александр Ковалёв

Пользователь ВКонтакте

Б-же мой, да всем на$рать // Александр Ковалёв