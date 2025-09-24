Инсайдер: Sony отменила сервисный экшен Fairgame$

Сегодня в сети появились новые слухи о многострадальном сервисном экшене Fairgame$ от студии Haven и компании Sony.

По данным одного инсайдеров, игра все-таки была отменена. Официально об этом Sony может объявить уже в скором времени. Учитывая недавний уход из студии её основательницы Джейд Реймонд и геймдиректора Дэниеля Драпо - едва ли этого кого-то удивит.

Вероятно Sony не хочет повторять провал Concord и решила отменить проблемную игру ещё до её выхода.