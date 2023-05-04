Microprose переиздала серию Falcon, доступную в Steam и GOG ©

Неожиданно Microprose перевыпустила серию военных авиасимуляторов Falcon от Spectrum Holobyte в Steam и GOG. Все игры можно приобрести по отдельности за 6,99 евро (5,59 евро по стартовому предложению) или в наборах за 22,36 евро.

Для тех, кто с ней незнаком, серия Falcon прославилась своей реалистичностью, то есть точностью, с которой она имитировала F-16. В наши дни авиасимуляторы не являются мейнстримом, но они были очень популярны в 80-х и 90-х годах, не в последнюю очередь потому, что они были одними из первых игр, значительно продвинувших 3D.

Список игр:

Falcon

Falcon A.T.

Falcon Gold (включает полную коллекцию обновленных версий Falcon 3.0, МиГ-29, Operation: Fighting Tiger и Art of the Kill)

Falcon 4.0 (версия 1.08, только для Windows, добавлена ​​как дополнение)

Учтите, что многие до сих пор считают Falcon 4 лучшим авиасимулятором военных самолетов всех времен, несмотря на то, что он вышел в 1998 году. Игровое сообщество до сих пор живо-здорово, продолжая обновлять масштабные модификации вроде Falcon BMS, недавно обновленной до версии 4.37.