Трейлер творческого режима Fall Guys: Ultimate Knockout ©

Совершенно новый творческий режим Fall Guys меняет правила игры. До сих пор Fall Guys ограничивались раундами, созданными разработчиками. Однако с добавлением творческого режима Fall Guys игроки с богатым воображением, могут разрабатывать и создавать свои собственные раунды.

Творческий режим — это внутриигровой редактор уровней, который позволяет игрокам Fall Guys создавать свои собственные раунды. Творческий режим Fall Guys дает игрокам доступ к тем же инструментам, которые использует команда Mediatonic.

После создания пользовательского раунда вы можете поделиться своим творением с друзьями и более широким сообществом. И если это достойно, команда Mediatonic может продемонстрировать это на специальных побочных шоу или даже на главном шоу.

Творческий режим Fall Guys выйдет 10 мая 2023 года.