Fall Guys: Ultimate Knockout 04.08.2020
6.1 119 оценок

Трейлер творческого режима Fall Guys: Ultimate Knockout

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monk70
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Совершенно новый творческий режим Fall Guys меняет правила игры. До сих пор Fall Guys ограничивались раундами, созданными разработчиками. Однако с добавлением творческого режима Fall Guys игроки с богатым воображением, могут разрабатывать и создавать свои собственные раунды.

Творческий режим — это внутриигровой редактор уровней, который позволяет игрокам Fall Guys создавать свои собственные раунды. Творческий режим Fall Guys дает игрокам доступ к тем же инструментам, которые использует команда Mediatonic.

После создания пользовательского раунда вы можете поделиться своим творением с друзьями и более широким сообществом. И если это достойно, команда Mediatonic может продемонстрировать это на специальных побочных шоу или даже на главном шоу.

Творческий режим Fall Guys выйдет 10 мая 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
maximus388

Не сказал бы, что игра себя изжила, даже спустя три года и несколько пиков популярности у нее вменяемый для такого вида проекта онлайн. Тот самый случай, когда перевод на бесплатную модель распространения и кроссплатформа пошли на пользу. К тому же разработчики всячески пытались улучшийть и разнообразить процесс, по сравнению с тем, что было на старте, сейчас куда как более интересная многослойная игра.

Но, с подобным режимом они немного припозднились, не хватало его именно перед стартом прошлого сезона. Тем не менее данное событие несомненно привлечет как новых игроков, так и вернет интереса ради уже отложивших в сторону. Я, бывает, периодически на безрыбье часок играю, с друзьями конечно веселей, ненавязчивый процесс позволяет отвлечься от прочей рутины или блокбастеров. На днях как раз 1000 звезду выбил.

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