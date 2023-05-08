Трейлер творческого режима Fall Guys: Ultimate Knockout

Совершенно новый творческий режим Fall Guys меняет правила игры. До сих пор Fall Guys ограничивались раундами, созданными разработчиками. Однако с добавлением творческого режима Fall Guys игроки с богатым воображением, могут разрабатывать и создавать свои собственные раунды.
Творческий режим — это внутриигровой редактор уровней, который позволяет игрокам Fall Guys создавать свои собственные раунды. Творческий режим Fall Guys дает игрокам доступ к тем же инструментам, которые использует команда Mediatonic.
После создания пользовательского раунда вы можете поделиться своим творением с друзьями и более широким сообществом. И если это достойно, команда Mediatonic может продемонстрировать это на специальных побочных шоу или даже на главном шоу.
Творческий режим Fall Guys выйдет 10 мая 2023 года.
Не сказал бы, что игра себя изжила, даже спустя три года и несколько пиков популярности у нее вменяемый для такого вида проекта онлайн. Тот самый случай, когда перевод на бесплатную модель распространения и кроссплатформа пошли на пользу. К тому же разработчики всячески пытались улучшийть и разнообразить процесс, по сравнению с тем, что было на старте, сейчас куда как более интересная многослойная игра.
Но, с подобным режимом они немного припозднились, не хватало его именно перед стартом прошлого сезона. Тем не менее данное событие несомненно привлечет как новых игроков, так и вернет интереса ради уже отложивших в сторону. Я, бывает, периодически на безрыбье часок играю, с друзьями конечно веселей, ненавязчивый процесс позволяет отвлечься от прочей рутины или блокбастеров. На днях как раз 1000 звезду выбил.