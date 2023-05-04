Приключение Fall of Porcupine, в стиле Night in the Woods, получило дату выхода в июне ©

Компания Assemble Entertainment и разработчик Critical Rabbit (ранее Bundspecht.Games) объявили дату выхода игры Fall of Porcupine. Уютное приключение в стиле Night in the Woods выходит на PC и консолях 15 июня, а если вы являетесь медицинским работником, то можете получить его бесплатно.

Fall of Porcupine готовилась довольно долго. Первоначально игра была анонсирована в августе прошлого года, а теперь, похоже, она готова покинуть зал ожидания и войти в кабинет врача. Вместе с объявлением даты выхода Critical Rabbit выпустила новый трейлер к Fall of Porcupine, в котором рассказывается о том, чего можно ожидать от игры. Вы можете посмотреть этот трейлер здесь.

Fall of Porcupine - это антропоморфное приключение, действие которого происходит в вымышленном городе Дикобраз. Вы - Финли, молодой голубь, который прибывает в город в качестве нового врача. Финли быстро узнает, что быть медицинским работником - это еще не все, чем он может похвастаться, и, как будто этого недостаточно, он также обнаруживает, что этот, казалось бы, сонный городок скрывает несколько собственных темных секретов.

Играя в Fall of Porcupine, вы познакомитесь с жителями городка и поможете им диагностировать различные медицинские жалобы. Critical Rabbit утверждает, что в игре будут затронуты такие темы, как "доступные сюжетные линии, правдоподобные персонажи и резонирующие диалоги". Вам не нужно беспокоиться, если вы не обладаете опытом игры в стиле Cuphead: Fall of Porcupine была разработана для геймеров всех типов и уровней подготовки.

Вы сможете ознакомиться с игрой Fall of Porcupine, когда она выйдет 15 июня для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.