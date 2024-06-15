В Steam вышел высокооцененный нуарный шутер Fallen Aces

В Steam в раннем доступе вышел криминальный нуарный шутер от первого лица в стиле комиксов — Fallen Aces. Геймеры высоко оценили новинку — 98% положительных отзывов.

Действие Fallen Aces происходит в городе, заполненном бандитами. Они избавились от всех участников организации A.C.E.S, которые следили за порядком. Главный герой намерен найти преступников и отомстить им за убийства.

Пока в Fallen Aces геймерам доступен первый эпизод, но авторы обещают десятки нелинейных уровней. По словам разработчиков, игроки смогут сражаться всем, что попадется им под руку: от деревянных палок и крышек мусорных баков до огнестрельного оружия.

Сейчас на Fallen Aces действует скидка 24%. Игру можно приобрести за 372 рубля вместо 490 рублей.