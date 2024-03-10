Falling Frontier: Вышел трейлер игрового процесса

Исследуйте огромную процедурно сгенерированную звездную систему с планетами, лунами, полями астероидов и туманностями. Стройте и улучшайте корабельные доки, склады снабжения, заводы и разведстанции, разрабатывайте новые технологии и улучшайте корпуса кораблей, вооружение, орбитальные службы, возможности колонизации и многое другое.

В данном трейлере представлен целый ряд аспектов, включая ранее не встречавшиеся локации, четыре новых типа кораблей, улучшенные системы управления ресурсами и логистикой, обновленный интерфейс строительства кораблей, а также игровые механики разведки и патрулирования, а также множество других интересных дополнений.

В скором времени игра "Falling Frontier" будет доступна на ПК через платформы Steam, Epic Games и GOG.