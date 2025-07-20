Свежий трейлер фанатского ретро-шутера Fallout: Bakersfield в стиле первой игры

Прошло почти 3 года с тех пор, как нам показали Fallout: Bakersfield, ролик фанатского бумер-шутера с вузуальным стилем оригинальной Fallout.

С тех пор моддеры продолжали работать над проектом, делясь информацией о прогрессе за подпиской на бусти. А сегодня был выпущен свежий трейлер, в котором ретро-шутер стал выглядеть еще привлекательнее. Атмосфера оригинала зашкаливает.

Сюжет Fallout: Bakersfield разворачивается вокруг жителей города Бейкерсфилд, которые после начала ядерной войны в 2077 году пытаются спастись в местном Убежище, но в результате заражения радиацией превращаются в гулей. Через несколько лет выжившие покидают Убежище, а те, кто остался, основывают город Некрополь.

Над проектом работают несколько человек, среди которых известный художник Александр Березин (Fallout Sonora и Olympus 2207) и Дейв Ошри, работающий также над ролевой игрой New Blood, вдохновленной Fallout.

Fallout: Bakersfield разрабатывается на GZDoom. Дата выхода неизвестна.