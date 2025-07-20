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Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 629 оценок

Свежий трейлер фанатского ретро-шутера Fallout: Bakersfield в стиле первой игры

Procy_on Procy_on

Прошло почти 3 года с тех пор, как нам показали Fallout: Bakersfield, ролик фанатского бумер-шутера с вузуальным стилем оригинальной Fallout.

С тех пор моддеры продолжали работать над проектом, делясь информацией о прогрессе за подпиской на бусти. А сегодня был выпущен свежий трейлер, в котором ретро-шутер стал выглядеть еще привлекательнее. Атмосфера оригинала зашкаливает.

Сюжет Fallout: Bakersfield разворачивается вокруг жителей города Бейкерсфилд, которые после начала ядерной войны в 2077 году пытаются спастись в местном Убежище, но в результате заражения радиацией превращаются в гулей. Через несколько лет выжившие покидают Убежище, а те, кто остался, основывают город Некрополь.

Над проектом работают несколько человек, среди которых известный художник Александр Березин (Fallout Sonora и Olympus 2207) и Дейв Ошри, работающий также над ролевой игрой New Blood, вдохновленной Fallout.

Fallout: Bakersfield разрабатывается на GZDoom. Дата выхода неизвестна.

39
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выглядит абалденно, надеюсь, когда-нибудь выйдет.

17
BewitchingBaron

Круто, в такое я бы поиграл

7
SpunkyHannibal

Это разрыв! Выглядит очень потрясно! Как будто смешали 2.5д и 3д в оригинальном стиле 1и 2 частей.
Этому бы проекту бюджет и парни выдали бы жару 100%м хитом.

6
Seth2236

как они такую анимацию крутую запилили?

5
mativiv

Выглядит просто щикарно 8))

5
Tangerin

Круто, но было бы еще круче, если бы они сделали в таком стиле первые части фолыча, вообще цены бы им не было

3
Леший3

да че вы тут нашли крутого????? шикарного?????? боже😂💩💩💩🤮🤮🤮

3
Raphtallia

Было бы еще круче, если бы они сделали полноценную рпг в таком стиле, а не просто шутер. Им бы спонсоров, времени и людей побольше.

1
r0b0tf00t

Какая же вкуснятина, какие анимации.

1
Блоха В Сарафане

Это русские разрабатывают? Какое Бусти?