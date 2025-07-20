Свежий трейлер фанатского ретро-шутера Fallout: Bakersfield в стиле первой игры

Прошло почти 3 года с тех пор, как нам показали Fallout: Bakersfield, ролик фанатского бумер-шутера с вузуальным стилем оригинальной Fallout.
С тех пор моддеры продолжали работать над проектом, делясь информацией о прогрессе за подпиской на бусти. А сегодня был выпущен свежий трейлер, в котором ретро-шутер стал выглядеть еще привлекательнее. Атмосфера оригинала зашкаливает.
Сюжет Fallout: Bakersfield разворачивается вокруг жителей города Бейкерсфилд, которые после начала ядерной войны в 2077 году пытаются спастись в местном Убежище, но в результате заражения радиацией превращаются в гулей. Через несколько лет выжившие покидают Убежище, а те, кто остался, основывают город Некрополь.
Над проектом работают несколько человек, среди которых известный художник Александр Березин (Fallout Sonora и Olympus 2207) и Дейв Ошри, работающий также над ролевой игрой New Blood, вдохновленной Fallout.
Fallout: Bakersfield разрабатывается на GZDoom. Дата выхода неизвестна.
Выглядит абалденно, надеюсь, когда-нибудь выйдет.
Круто, в такое я бы поиграл
Это разрыв! Выглядит очень потрясно! Как будто смешали 2.5д и 3д в оригинальном стиле 1и 2 частей.
Этому бы проекту бюджет и парни выдали бы жару 100%м хитом.
как они такую анимацию крутую запилили?
Выглядит просто щикарно 8))
Круто, но было бы еще круче, если бы они сделали в таком стиле первые части фолыча, вообще цены бы им не было
да че вы тут нашли крутого????? шикарного?????? боже😂💩💩💩🤮🤮🤮
Было бы еще круче, если бы они сделали полноценную рпг в таком стиле, а не просто шутер. Им бы спонсоров, времени и людей побольше.
Какая же вкуснятина, какие анимации.
Это русские разрабатывают? Какое Бусти?